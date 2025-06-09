洛杉磯同志遊行 遊行皇后讚妮妃雅讓世界看見台灣

第55屆洛杉磯同志大遊行在好萊塢登場。（法新社）

2025/06/09 08:59

〔中央社〕2025年「洛杉磯同志遊行小姐」戴絲向中央社表示，在妮妃雅的宣傳下，她知道台灣是亞洲第一個同婚合法化國家，認為應該大加讚揚。

洛杉磯同志大遊行邁入第55年，今天在好萊塢大道登場，近2公里的遊行路線，超過10萬人參與，滿街都是彩虹顏色旗幟、喧鬧音樂，用歡樂的方式為LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）權益發聲。

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大會選出的洛杉磯同志遊行小姐（Miss LA Pride）戴絲（Rainy Dayz）在遊行前接受訪問，談到這場遊行的意義正是大聲宣傳平權理念。

戴絲說：「我們今天要宣傳的是平等、包容的觀念。同志遊行就是一種抗議，告訴世人我們是一體的，我們都是人類的一分子，每個人都有權愛人，有權成為想要成為的樣子。」

戴絲表示，人人都是彩虹上的一道光譜。但她也坦言在美國總統川普（Donald Trump）主政下，政治氛圍對同志較為不友善。

戴絲強調，在民主社會投票很重要。她說：「在當今的政治氣氛下，有很多對同志社群的攻擊。因此我們要站出來投票，這非常重要，不僅是每4年的總統大選，特別是期中選舉，無論是市長、議員、州長、眾議員，我們都要選對的人。」

被問到「知不知道，台灣是亞洲第一個同志婚姻合法化國家？」戴絲說當然知道，因為來自台灣的變裝皇后妮妃雅（Nymphia Wind）經常宣傳，提升台灣知名度。她以「讚！讚！讚！」（Kudos, kudos, kudos）恭賀台灣的成就。

台灣觀光署今年組隊參加洛杉磯同志大遊行，近50名志工參與，花車裝飾有大大Taiwan字樣，搭配台灣黑熊、珍珠奶茶與高雄蓮池潭的龍虎塔等台灣元素，多名台僑社區選出的「台美小姐」站在花車上沿街揮手。

台美小姐黃韻容（Celine Huang）說：「台灣是一個開放、自由與尊重他人的國家，我們很高興在這裡分享這樣的能量與價值。」台美小姐彭憶婷（Maryanne Peng）表示，一個月前剛去台灣，她為西門町有一道漆成彩虹顏色的馬路感到驕傲。

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