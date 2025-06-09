以軍確認哈瑪斯領袖、指揮官遭擊斃 地道中尋獲多具遺體

以色列國防軍指出，目前已在加薩南部大城汗尤尼斯一間醫院的地下隧道中尋獲哈瑪斯領導人辛瓦爾的遺體，另外還包括高階指揮官沙巴納與數名武裝份子的遺體。（路透）

2025/06/09 08:32

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）5月28日宣布，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）軍事首領穆罕默德·辛瓦爾（Mohammad Sinwar）已被擊斃。以色列國防軍（IDF）8日指出，目前已在加薩南部大城汗尤尼斯（Khan Younis）一間醫院的地下隧道中尋獲辛瓦爾的遺體。

根據《路透》報導，以色列國防軍發言人德夫林（Effie Defrin）8日表示，除了辛瓦爾的遺體外，哈瑪斯拉法旅指揮官沙巴納（Mohammad Shabana）也被發現死亡，現場還有數名其他武裝份子死亡，具體身分尚待確認。

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以軍8日帶領一群外媒記者參觀汗尤尼斯的加薩歐洲醫院（Gaza European Hospital），在醫院底下藏著哈瑪斯用來連絡的地下隧道。德夫林表示，以軍在醫院急診室正下方發現由幾間房間組成的通道路網，以軍便是在其中一間房間殺死辛瓦爾。

辛瓦爾是葉海亞·辛瓦爾（Yahya Sinwar）的弟弟，葉海亞·辛瓦爾是哈瑪斯的已故領導人，也是2023年10月襲擊以色列事件的主謀。沙巴納是哈瑪斯在加薩南部的最高階指揮官之一，沙巴納在建造拉法（Rafah）地下隧道的工作中扮演關鍵角色，這些隧道被哈瑪斯武裝份子用於伏擊和跨境襲擊。針對辛瓦爾與沙巴納遺體被以軍尋獲一事，哈瑪斯方面尚未回應。

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