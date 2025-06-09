史上最大！中國40億筆個資不設防全外洩 驚見疑「台灣資料庫」

中國爆發大規模個資外洩事件，超過40億筆個資被揭露。示意圖。（法新社）

2025/06/09 08:49

首次上稿 07:58

更新時間 08:49

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國驚傳超過40億筆用戶資料個資外洩，包含財務、「微信」和「支付寶」的資訊及其他敏感的個資。洩漏的數據量相當巨大且類型多樣，爆料的Cybernews團隊認為，該資料庫經過精心收集和維護，幾乎可用來建立所有中國公民的行為、經濟和社會資料，如今資料外洩，受影響的用戶卻幾乎無力自保。其中還被發現有一個「tw_db資料集」，研究團隊認為這是與台灣相關的資料庫。

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Cybernews報導，研究團隊發現，一個高達631GB的資料庫完全沒設密碼，洩漏了多達40億筆個資紀錄。該資料庫包含眾多數據，涵蓋來自不同來源的記錄，數量分別從50萬筆到8億多筆不等。Cyber​​news研究團隊認為，該資料集經過精心收集和維護，旨在建立幾乎所有中國公民的全面行為、經濟和社會檔案，表明這很可能是一個集中聚合點，可能用於監視、分析或數據豐富化目的。

這次外洩的資料庫包含16個資料集，其中最大的資料集為「wechatid_db」，內有超過8.05億筆紀錄，很可能是來自微信。第二大資料集「address_db」有超過7.8億筆紀錄，其中包含帶有地理識別碼的居住資料。第三大資料集稱為「bank」，內有超過6.3億筆金融資料紀錄，包括信用卡號、生日、姓名和電話號碼。

僅掌握這3個資料集就能讓熟練的攻擊者將不同的數據加以拼湊，找出某些用戶的居住地，及他們的消費習慣、債務和儲蓄。

同時，一個名為「wechatinfo」的資料集包含近5.77億筆紀錄，將微信用戶ID儲存在單獨的資料集中，因此「wechatinfo」很可能包含通訊日誌，甚至用戶對話。

另外有3億筆資料則儲存在名為「zfbkt_db」的資料集中，其中包含支付寶卡和token資訊。攻擊者可能試圖啟用未經授權的帳戶並竊取用戶身分，再加上此外洩的資料集，其中包含2000萬筆與支付寶相關的財務資料，這對資料外洩的用戶來說意味著災難。

另有高過3.53億筆資料不均勻地分佈在另外9個資料集中，涵蓋的主題非常廣泛，包含賭博、車輛登記、就業資訊、退休金和保險等資訊。

研究團隊也發現其中，還有一個名為「tw_db」的資料集，研究人員認為，這包含與台灣相關的資訊。

報導提到，儘管盡最大努力，團隊仍無法將數據歸屬於任何可識別的組織，數據中沒有任何歸屬或所有權的資訊，而且資料庫在發現後不久就被禁止向公眾開放。由於數據所有者匿名和缺乏通知的管道，此次個資洩漏受影響的人，恐無法直接尋求幫助。

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