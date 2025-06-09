哥倫比亞總統參選人頭部中彈 仍在加護病房觀察

烏里韋遇襲重傷，目前仍在加護病房觀察中。（法新社）

2025/06/09 07:45

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕哥倫比亞39歲參議員、總統參選人烏里韋（Miguel Uribe）7日在一場競選活動上遭槍擊，當局第一時間逮捕犯嫌，而犯嫌是年僅15歲的未成年人，犯案動機仍在調查中。經過手術搶救，烏里韋的妻子瑪麗亞（Maria Claudia Tarazona）8日表示，烏里韋手術順利，目前仍在加護病房。

根據《路透》報導，烏里韋遇襲身中3槍，分別是頭部2槍、腿部1槍，事發後烏里韋立刻被送醫急救。瑪麗亞8日對當地媒體表示：「米格爾（烏里韋）手術順利，他挺過來了，每一個小時都非常重要，他順利地打贏第一場仗。」院方在聲明中指出，烏里韋的頭部與左大腿接受手術，目前仍在加護病房觀察，醫師正努力治療，使其病情穩定。

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警方槍擊發生後隨即逮捕犯嫌，發現槍手竟是年僅15歲的未成年人，並手持9毫米口徑的「克拉克手槍」（9mm GLOCK Pistol）犯案，警方還在調查其犯案動機，釐清是否有其他共犯。烏里韋所屬政黨「民主中心」（Centro Democrático）在一份聲明中提到，烏里韋是被人從背後開槍，目前還不清楚烏里韋成為攻擊目標的原因。

烏里韋的妻子瑪麗亞對外說明烏里韋手術進展。（路透）

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