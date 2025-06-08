好友也是敵人！俄羅斯密查中國間諜通訊

俄羅斯雖與中國積極發展關係，但也顧慮北京影響力和間諜活動。（歐新社檔案照）

2025/06/08 22:44

〔編譯林家宇／綜合報導〕俄羅斯與中國無視烏俄戰爭招致的國際壓力，持續深化雙方合作關係，甚至喊出友誼「無上限」口號。但據「紐約時報」揭露，俄國反情報人員對中國通訊、社群軟體「微信」抱持高度興趣，分析從中取得的資訊監控與中國間諜接觸人士。

因烏俄戰爭受到西方孤立，莫斯科對中國的資金、企業和科技的依賴與日俱增，但也因此面臨中國日漸增長的諜報活動，顯示出兩國深化情誼的同時，俄國對中國影響力的擔憂持續升高。

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紐時掌握的一份俄國情報文件指出，俄羅斯聯邦安全局（FSB）使用一款名為「Skopishche」的工具，分析、處理微信用戶的詳細訊息，包括帳戶名稱、聯絡清單和訊息檔案等。

據文件描述，Skopishche被用於「詳細審查使用微信與中華人民共和國情報機構代表溝通者的資料軌跡」。

雖無法得知Skopishche的實際運作方式，但依照俄國內部的描述，屬於一種可用於「搜尋活動」的自動化訊息處理系統。情報機構通常使用此類裝置標識社群網路聯結來定位潛在間諜。文件指出，當局還會使用另一款名為「Laretz」的自動化系統，可同時進行大量檢驗程序。

俄羅斯情報單位長期滲透許多異議人士使用的Signal或WhatsApp等加密通訊軟體，視此類平台為顛覆政府或外國影響力工具。俄總統普廷四月才下令禁止政府和銀行雇員使用外國通訊軟體。

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