為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    滲透美總統大選！中國留學生假冒公民投票 潛逃回上海遭通緝

    圖為去年11月5日美國總統大選當天民眾排隊投票畫面。（歐新社）

    圖為去年11月5日美國總統大選當天民眾排隊投票畫面。（歐新社）

    2025/06/09 00:22

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國於去年11月5日舉行總統大選，密西根大學（University of Michigan）一名中國留學生假冒自己擁有美國公民身分，在大學內的投票所成功投下選票（提前投票），去年10月30日遭逮捕，後續被起訴交保。不過本月初傳出，該名中國留學生棄保潛逃回中國，美方已發出通緝令。

    根據美媒《CBS》報導，美國總統大選登場前就有約7500萬人提前完成投票，住在密西根大學宿舍的中國籍留學生高浩翔（Haoxiang Gao，音譯），在去年10月27日冒充美國公民，在校園投票站投下選票，但沒多久就東窗事發，隔天（2024/10/28）校方安全官員接獲該生非法投票的檢舉通報並約談當事人。高浩翔當場供認犯行，10月30日被州政府指控未經授權參與選舉投票、製作虛假選民宣誓書等罪。

    根據美國聯邦調查局5月30日公布的刑事起訴書，在提審期間，高浩翔雖獲交保，但被命令交出中國護照，且不得離開密西根州，而他交出的護照號碼尾數為「1332」。不過高浩翔無故缺席今年3月6日和4月24日的庭審，美方發出通緝令，可檢方發現後來發現，高浩翔早在1月19日使用一本個人名義持有、尾數為「7137」的護照，搭上從底特律國際機場飛往中國上海達美航空（Delta Air Lines）班機。

    儘管美中之間沒有引渡條約，但聯邦政府仍在本月初加碼起訴高浩翔潛逃罪。美國檢察官戈爾貢（Jerome F. Gorgon）痛批，「非法投票是嚴重的犯罪行為，它使我們的選舉公平性受到質疑，尤其是來自共產極權國家的公民進行非法投票，更是讓人無法接受！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播