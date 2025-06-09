滲透美總統大選！中國留學生假冒公民投票 潛逃回上海遭通緝

圖為去年11月5日美國總統大選當天民眾排隊投票畫面。（歐新社）

2025/06/09 00:22

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國於去年11月5日舉行總統大選，密西根大學（University of Michigan）一名中國留學生假冒自己擁有美國公民身分，在大學內的投票所成功投下選票（提前投票），去年10月30日遭逮捕，後續被起訴交保。不過本月初傳出，該名中國留學生棄保潛逃回中國，美方已發出通緝令。

根據美媒《CBS》報導，美國總統大選登場前就有約7500萬人提前完成投票，住在密西根大學宿舍的中國籍留學生高浩翔（Haoxiang Gao，音譯），在去年10月27日冒充美國公民，在校園投票站投下選票，但沒多久就東窗事發，隔天（2024/10/28）校方安全官員接獲該生非法投票的檢舉通報並約談當事人。高浩翔當場供認犯行，10月30日被州政府指控未經授權參與選舉投票、製作虛假選民宣誓書等罪。

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根據美國聯邦調查局5月30日公布的刑事起訴書，在提審期間，高浩翔雖獲交保，但被命令交出中國護照，且不得離開密西根州，而他交出的護照號碼尾數為「1332」。不過高浩翔無故缺席今年3月6日和4月24日的庭審，美方發出通緝令，可檢方發現後來發現，高浩翔早在1月19日使用一本個人名義持有、尾數為「7137」的護照，搭上從底特律國際機場飛往中國上海達美航空（Delta Air Lines）班機。

儘管美中之間沒有引渡條約，但聯邦政府仍在本月初加碼起訴高浩翔潛逃罪。美國檢察官戈爾貢（Jerome F. Gorgon）痛批，「非法投票是嚴重的犯罪行為，它使我們的選舉公平性受到質疑，尤其是來自共產極權國家的公民進行非法投票，更是讓人無法接受！」

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