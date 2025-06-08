恐怖！布條成奪命索 泰男醉睡吊床遭勒死

吊床上可見男子遺體仍未移走，警方封鎖現場，正採證釐清死因。（擷取自臉書The Thaiger）

2025/06/08 23:53

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國東北部四色菊府（Si Saket）近日發生一起離奇命案，一名男子醉後睡在吊床上，之後疑似在睡夢中遭布條勒頸活活窒息而死，場面駭人又令人惋惜。

據泰媒《The Thaiger》報導，64歲女子威萊（Wilai Sribunruang）在事發當天清晨5時左右向警方報案，稱她42歲的親戚潘塔武特（Phantawut “Keng” Pongsatja）被發現躺在自家門前吊床上失去意識。威萊一早便起床準備食物，見他沉睡便未多想，未料稍後回頭查看才發現對方手臂冰冷，已無生命跡象。

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警方初步調查，死者頸部留有一道淡淡勒痕，現場無打鬥痕跡、身上無其他外傷，疑似吊床布料破損鬆垮，長時間壓迫其頸部，導致血流不順窒息而亡。醫療團隊推測，潘塔武特當時可能醉酒熟睡，未察覺頸部受壓，最終喪命吊床之上。

據親友表示，死者生前有酗酒習慣，並患有胃食道逆流等多項慢性病，過去也曾出現過突然昏厥狀況。地方村長則透露，潘塔武特平日與母親同住，離婚多年，個性溫和，時常參與志工活動，應無任何人際糾紛。

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