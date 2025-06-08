泰柬邊境局勢降溫 兩軍退回原先陣地

泰柬邊界日前爆發衝突。圖為位於泰柬邊界爭議地帶的柏威夏寺（路透）

2025/06/08 21:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國與柬埔寨上月在邊界爭議地帶發生武裝衝突，造成1名柬埔寨士兵身亡，情勢一度緊張，如今雙方似乎有意息事寧人。泰國國防部長普譚（Phumtham Wechayachai）今（8）日宣布，兩國部隊將退回各自原先的陣地，且下週末將舉行會談以解決爭議。

《路透》報導，雖然兩國週六皆在國界線上增兵，不過普譚今日發布聲明稱，雙方部隊將退回2024年雙方議定的邊界，且兩國也盼望透過6月14日召開的聯合邊界委員會妥善處理領土爭議。

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普譚發布聲明後，柬埔寨方面未立刻發表評論。

柬埔寨外交部本月6日曾致函給泰國政府，信中重申了將兩國領土爭端訴諸國際法院（ICJ）的要求，不過泰國政府回應，他們並不承認國際法院的審判權，並提議透過談判解決一切與邊界有關的爭議。

泰國與柬埔寨逾1世紀以來因爭議邊界紛爭不斷，這條邊界是由法國在1907年時制定，當時柬埔寨是法國的殖民地。

雙方曾於2008年因邊界上一間印度教寺廟的歸屬問題而爆發大規模武裝衝突，但兩國政府之間仍維持著不錯的關係，因為泰國前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）與柬埔寨前領導人洪森（Hun Sen）私交甚篤，兩人的子女目前也是各自國家的總理。

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