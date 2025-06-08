漫畫《我所看見的未來》預言7月大地震引恐慌 作者將推新作曝真相！

日本漫畫家龍樹諒將於6月15日出版新作《天使的遺言》。（圖翻攝自Amazon.jp）

2025/06/08 23:02

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕因精準預言311大地震而爆紅的日本漫畫《我所看見的未來》（私が見た未来），書中預告今年7月會發生「真正的大災難」，由於近年全球芮氏規模6以上地震頻繁，「百年大震周期將至」、「南海海槽大地震將發生」等說法頻傳，《我所看見的未來》的2025年7月大災難被解讀是另一個強震預言，近期受到熱烈討論，引起恐慌。而作者龍樹諒近期宣布，將推出新作《天使的遺言》（天使の遺言），針對她的預知夢境作出更詳細的解釋。

現年70歲的日本漫畫家龍樹諒，1994到1998年在《朝日新聞》旗下漫畫雜誌連載短篇漫畫《可怕的故事》（ほんとにあった怖い話）、《恐怖體驗》（恐怖体験），據悉漫畫內容幾乎是她曾做過的夢，朝日新聞社於1999年將之集結成冊發行《我所看見的未來》。2011年3月11日發生規模8.4的東日本大地震，由於《我所看見的未來》早就預言當年3月有震災發生，讓該作品轟動一時。除了311強震，該書有關黛妃之死、疫情大流行等預言也被認為都應驗。

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然而該作品爆紅後，出現不少冒充龍樹諒的人扮起預言家，漫畫中所描繪的夢境也被誤傳，讓龍樹諒相當困擾。為防止假消息傳播，龍樹諒於2021年出版《我所看見的未來 完全版》，針對預知夢進行追加解說，並在該書首度公開「夢日記」內容。而近期引發恐慌的2025年7月大地震，就是出自《我所看見的未來 完全版》，該作書腰明確寫下「真正的大災難，將於2025年7月來襲」，還提到海底爆炸、海嘯、陸地隆起等災害。

因為近年地震頻繁，加上多名氣象專家警告未來30年內有7到8成的機率發生「南海海槽大地震」，隨著預言時間逼近，不少民眾都對該預知夢相當害怕。而龍樹諒日前受訪就表示，看到大家如此關心此議題，代表防災意識顯著提升，但還是呼籲外界以冷靜、客觀的立場來看待此事，希望大家不要過度恐慌。

看到自己的作品變成駭人聽聞的末世預言，為了告訴外界她真正想傳達的訊息，龍樹諒決定推出新作《天使的遺言》，由日本出版社「文藝社」於本月15日正式發行。根據文藝社官網介紹，新作品將會針對近年來《我所看見的未來》漫畫所引發的各種誤會、冒名者造謠做澄清。而大家最關心的「真正的大災難，將於2025年7月到來」這句話，龍樹諒也會在新作中做出更詳細的解釋。

《天使的遺言》將分為第一部和第二部。第一部有四個章節，第一章主要是龍樹諒分享自己的成長歷程、人生境遇；第二章是詳述她為何開始記錄自己的夢境，整理出「夢日記」；第三章則類似雜談，內容包括人生思考、神靈、旅行經驗和有關於她葬禮的預知夢等等；第四章的主題則是「《我所看見的未來》的真相」。至於第二部，則是龍樹諒的作品集。

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