中國高校1222萬畢業生就業難 連碩博士也找不到頭路

今年夏天中國將有破紀錄的1222萬名高校畢業生步入社會，就業壓力空前巨大。（路透檔案照）

2025/06/08 20:59

〔編譯盧永山／綜合報導〕今年夏天中國將有破紀錄的1222萬名高校畢業生將步入社會，在經濟持續低迷下，畢業生就業壓力空前巨大，不僅是大學生，就連碩士生、博士生的就業壓力也在加劇，中國媒體報導，四川1所高校博士生就業率為0%，碩士生就業率不到27%。

中國教育部預測，今年將有1222萬名高校畢業生步入社會，較去年增加43萬人，畢業生的就業壓力空前巨大。根據「智聯招聘」發布的報告，去年高校畢業生的就業率為55.5%，等於近半的高校畢業生處於失業狀態，在經濟持續低迷下，今年應屆高校畢業生的就業情況只會更加困難，連有碩士、博士學位的也難逃一劫。

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陝西一名網友近日在《新浪財經》留言指出：「老婆今年化工專業博士畢業，33歲，遲遲找不到合適的工作，從畢業前就開始找，一直到現在畢業了也沒找到，簡歷投出去如石沉大海毫無回音。」中媒《網易》報導，近日有網友發文稱，四川1所高校今年畢業的博士生就業率為0%，碩士生就業率為26.98%，遠低於去年的51.55%。

北京清華大學退休教授李楯受訪表示，失業的人逐年在增多，就業已成為大問題，最近有幾個年輕人來找他，剛讀完碩士的就考慮下一步怎麼辦，是接著讀博呢，還是怎麼辦？接著讀博，就業狀況也非常渺茫，讀了大學、碩士、博士的，都面臨這個問題，就是現在找工作非常難。

在歐洲求學的中國留學生筱毅（化名）則表示，他之所以選擇出國，是因為中國的就業環境已極度惡化，並透露真正能在畢業後順利就業的硬屆畢業生不到三成，而許多高校為了美化數字，與空殼公司合作，讓學生簽署虛假的第三方就業協議，以此應付上級審查，並形容他們這一代是「失落的一代」。

《彭博》報導，「智聯招聘」已連續2季沒有發表其追蹤38個中國主要城市新入職員工平均工資的報告，此舉反映中國近年在統計數據披露日益收緊的現況。尤其在就業領域，目前能夠替代官方資料的獨立指標日益減少，這讓分析師和投資人難以掌握一個敏感的現實：青年失業居高不下、企業普遍降薪和裁員現象的持續蔓延。

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