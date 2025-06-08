瑞典「環保少女」勇闖加薩援助！已抵埃及近海 以色列嗆：必攔截

「環保少女」童貝里參與「自由船隊」行動，在船上展示巴勒斯坦旗幟，試圖突破以色列對加薩的封鎖。（圖擷取自Reddit/r/GretaThunberg）

2025/06/08 20:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕瑞典知名「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）參與的「自由船隊聯盟」援助船「瑪德琳號」（Madleen），載著12名國際社運人士及救援物資，已於7日抵達埃及海岸，持續朝加薩走廊航行，目標突破以色列對該地區長達數月的海上封鎖。然而，以色列國防部長已強硬表態，將阻止任何船隻闖關。此行動不僅引發國際關注，也讓童貝里過往的爭議再次浮上檯面。

根據《法新社》及《以色列時報》等媒體報導，「瑪德琳號」上週自義大利西西里啟航，船上載有食物、醫療用品等救援物資。船隊組織者7日表示，船隻目前位於埃及亞歷山大港附近，預計最快9日清晨可抵達加薩。船上德國人權運動者阿卡爾（Yasemin Acar）透露，航行途中曾多次遭遇無人機監視，包括希臘海岸防衛隊的蒼鷺無人機（Heron）及疑似歐盟邊境管理局的無人機，認為此舉意在恫嚇。

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「沉默與不作為的風險，比這次任務更致命！」童貝里先前連線左翼獨立非營利新聞機構《民主現在！》（Democracy Now!）時如此強調。她表示願為讓世界記住巴勒斯坦人而冒險，並痛批現行國際法規辜負人道，呼籲全球年輕世代勇於發聲，挑戰制度性壓迫。」

「瑪德琳號」上的社運人士來自德國、法國等多個國家。此行也獲得部分歐洲議員連署聲援，他們共同呼籲以色列確保船隊安全通行。國際特赦組織則將此航程形容為一次「重要的團結倡議」。」

然而，童貝里此次高調行動也伴隨著過往爭議。先前她2023年因在聲援巴勒斯坦的貼文中，出現被指為反猶符號的「章魚玩偶」而引發軒然大波，雖她解釋該玩偶是自閉症人士表達感受的工具（童貝里患有亞斯伯格症），並無反猶意圖，仍遭猛烈批評。

此外，她過去一些激進的環保抗議行動，以及被指為「譁眾取寵」、「表裡不一」的言行（如聲稱不搭飛機卻製造更多碳排），也讓她的公眾形象充滿爭議。

對於此次「自由船隊」行動，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）8日明確表示，以色列不會允許任何人突破其對加薩的海上封鎖，稱此封鎖旨在防止哈瑪斯輸入武器。先前美國參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）也曾諷刺童貝里「希望她會游泳」，童貝里則冷靜回應「我們游得非常好」。

「環保少女」童貝里（前排右）2023年10月間聲援巴勒斯坦，卻因照片中擺了「章魚」玩偶（紅圈內）引發反猶太爭議。（取自童貝里IG）

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