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    傳馬斯克「像橄欖球員」衝撞財長 川普反應曝光

    美媒披露，馬斯克（右1）曾在白宮用身體撞向財政部長貝森特（左1），兩人打到必須由旁人上前勸架。（法新社檔案照）

    美媒披露，馬斯克（右1）曾在白宮用身體撞向財政部長貝森特（左1），兩人打到必須由旁人上前勸架。（法新社檔案照）

    2025/06/08 19:59

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美國總統川普與億萬富翁馬斯克反目之後，曾在川普首次執政期間擔任白宮首席策士的巴農（Steve Bannon），7日向《華盛頓郵報》透露，馬斯克曾與財政部長貝森特在白宮上演全武行，馬斯克「像橄欖球運動員一樣」衝撞貝森特，而貝森特也立刻還手。

    據報導，在今年4月中旬，馬斯克和貝森特分別前往白宮橢圓形辦公室，向川普舉薦美國國稅局（IRS）代理局長人選，川普最終決定支持貝森特的選擇，此事最早由「紐約時報」披露。隨著川馬鬧翻，巴農進一步披露當時的狀況，指馬斯克和貝森特離開川普辦公室後，在走廊開始互相飆罵。

    貝森特當時提及馬斯克曾發下豪語，要削減超過1兆美元（逾30兆台幣）的政府浪費性和欺詐性支出，卻沒有做到，揶揄馬斯克「你是個騙子。你是個徹頭徹尾的騙子」。馬斯克隨即「像個橄欖球運動員一樣」，用肩膀撞向貝森特的肋骨，而貝森特也立刻回擊。當兩人一路打到國家安全顧問辦公室時，旁人才上前制止這場混戰，馬斯克接著被請出白宮西廂。

    川普：這太過份了

    川普在聽聞此事後表示：「這太過份了。」（This is too much.）

    華郵指出，貝馬兩人的爭執，為川普和馬斯克的關係帶來麻煩，最終導致兩人近日關係破裂。

    美國《野獸日報》指出，自從川馬鬧翻以來，巴農就對馬斯克展開一系列攻擊，呼籲對他的移民身份和吸毒情況進行調查。川普傳記作者沃爾夫（Michael Wolff）表示，巴農「正在想辦法重返戰場」。

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