私人債務水準破表！南韓恐步上日本「失落的30年」後塵

外界擔憂南韓可能步上日本「失落的30年」後塵。（彭博檔案照）

2025/06/08 19:13

〔編譯盧永山／綜合報導〕南韓央行發布報告指出，南韓家庭和企業等私人債務水準，已與1990年代日本經濟泡沫破裂前夕相似。《東亞日報》報導，儘管南韓經歷了全球金融危機等衝擊，卻未能透過結構性改革進行債務瘦身，資金持續湧向房地產領域。南韓不僅私人債務過度膨脹，其高昂的房地產價格、急劇的低生育率和高齡化、產業競爭力減弱等跡象，也與泡沫經濟破裂時的日本如出一轍，令外界擔憂南韓可能步上日本「失落的30年」後塵。

報告指出，南韓私人債務占國內生產總值（GDP）的比重在2023年達到207.4%，已接近日本房地產泡沫達到高峰的1994年水準214.2%。尤其是在私人債務中，家庭債務所占比重高達45%，遠高於泡沫破裂前夕日本的32%。對房地產行業的貸款集中度，南韓也達到日本泡沫經濟時期的3倍水準。這意味著家庭承擔了私人債務約一半的負擔，且資金嚴重湧向生產率較低的建築和房地產行業，如果無法妥善管理債務風險，南韓國能面臨比日本更嚴峻的局面。

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報告說，進入1990年代，日本雖逐步將部分製造業轉出給南韓等新興國家，卻因房地產價格暴跌導致的房市泡沫破裂，隨之而來的消費萎縮，以及超高齡化等問題同時襲來，進而陷入了長期低成長局面。在日本之前的經濟繁榮時期，房地產不敗神話蔓延，導致資金過度流入房地產而非製造業，由此積累的債務在泡沫破裂後更趨惡化，引發了銀行和企業的連鎖倒閉。這正是日本經濟在1970年代之前年均成長率超過7%，卻急轉直下，陷入30年近乎零成長困境的背景。

國內外機構長期警告，集中於房地產的資產結構和激增的家庭債務，正在削弱南韓經濟的成長潛力，但情況未見改觀。與房地產相關的私人債務在去年年底達到1932兆韓元（新台幣42.5兆元），過去10年間每年激增超過100兆韓元（新台幣2.2兆元）。

作為1970、1980年代世界第二大經濟體的日本，尚且有熬過「失落的30年」的國力基礎，但對於家庭消費和企業投資餘力幾近耗盡的南韓而言，若無法掙脫「債務陷阱」，則難以期待可持續成長。新政府必須像因應美國發動的「關稅炸彈」那樣，正面因應房地產引發的「家庭債務炸彈」。

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