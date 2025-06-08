藏錢想從政？泰律師1200萬丟垃圾堆 泰女撿到嚇傻急報警

泰國女子在公寓垃圾區撿拾塑膠箱，竟赫然發現箱中塞滿千元現鈔，當場嚇壞報警。（擷取自X）

2025/06/08 21:18

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕把千萬現金當垃圾丟？泰國一名女子在公寓垃圾區撿拾塑膠箱時，赫然發現裡頭塞滿大捆現鈔，金額高達1200萬泰銖（約新台幣1071萬元）！她嚇得不敢多想，連忙報警處理。經查，失主是一名律師兼前政府委員，更語出驚人表示，當初將鉅款存放家中，是為了「將來想從政」。

據泰媒《Thaiger》 報導，住在暖武里府（Nonthaburi）的女子烏薩（Usa），晚間回家時發現公寓4樓垃圾區有一個灰色塑膠箱，她原想撿回家自用，沒想到打開後發現舊衣底下竟藏著大捆大綑千元面額的泰銖現鈔，讓她嚇得立刻報警，不敢擅自處理。

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後經警方清點後發現現金總共120捆，每捆100萬，共計1200萬泰銖，並在箱底發現有扣繳稅單與標註「Thaweewat」的泰國「國家廣播與電信委員會」（NBTC，相當於當地的通訊與媒體主管機關）公文。

警方根據箱內留存的文件聯絡銀行，確認這筆錢於2020年提領，並循線找到失主塔威沃（Thaweewat），對方聲稱當初不常居住於該處公寓，為防小偷才把現金藏在箱子裡。但為何箱子會突然被搬到屋外，甚至擺放在公共區域，也是警方正在追查的關鍵之一。之後記者追問為何不存入銀行，他竟坦言「那時有打算從政」，才需要留大量現金在身邊以備不時之需。

由於塔威沃具律師身分，且曾任NBTC旗下5個小組委員，警方目前正追查資金來源，釐清是否涉及逃稅、收賄或貪污等其他不法情事。如今這筆現金已被暫時扣押，等待進一步審查。

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