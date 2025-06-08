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    川普前策士曝：馬斯克曾與美財長在白宮爆全武行

    美國總統川普的前策士巴農透露，馬斯克（右）先前曾在白宮與美國財長貝森特（左）大打出手。（路透社資料照）

    美國總統川普的前策士巴農透露，馬斯克（右）先前曾在白宮與美國財長貝森特（左）大打出手。（路透社資料照）

    2025/06/08 18:08

    〔中央社〕美國總統川普的前策士巴農透露，億萬富豪馬斯克先前曾在白宮與美國財長貝森特大打出手，在貝森特稱他是騙子後，馬斯克「如橄欖球選手般」衝撞對方，貝森特則出手回擊。

    根據「華盛頓郵報」（The Washington Post），今年4月中旬，馬斯克（Elon Musk）與貝森特（Scott Bessent）曾前往白宮橢圓形辦公室，分別陳述他們對美國國稅局（IRS）代理局長的偏好。

    美國總統川普（Donald Trump）當時支持貝森特的決定。「紐約時報」（The New York Times）最早報導馬斯克與貝森特的分歧。

    紐時先前報導，貝森特向川普抱怨說，馬斯克未徵得他的同意就點名夏普里（Gary Shapley）擔任美國國稅局代理局長。夏普里後來遭免職。

    川普的前首席策士巴農（Steve Bannon）告訴華郵，馬斯克與貝森特離開會議時在總統辦公室內互相辱罵。貝森特罵說：「你是騙子。你是徹頭徹尾的騙子。」

    巴農提及，馬斯克隨後「如橄欖球選手般」用肩膀衝撞貝森特的胸腔，接著貝森特出手回擊。當兩人一路打到國家安全顧問辦公室時，多人上前介入阻止這場衝突，馬斯克隨後被帶出白宮西廂。

    巴農指出：「總統川普聽到這件事，說『這太超過了』。」

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