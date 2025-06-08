洛城動盪升級！川普再出重拳「禁蒙面抗議」

一名蒙面抗議者在美國洛杉磯郡的街頭手持墨西哥國旗。當地近日因聯邦移民掃蕩行動引發多起示威。（路透）

2025/06/08 17:45

〔編譯陳成良／綜合報導〕繼美國洛杉磯因聯邦移民掃蕩引發激烈警民衝突，總統川普下令派遣2000名國民警衛隊（國民兵）進駐後，川普8日再度祭出強硬措施，宣布未來將不允許在抗議活動中佩戴口罩。他同時讚揚國民兵在洛杉磯處理連續兩日的暴力衝突與騷亂中「表現優異」。

根據《路透》等外媒報導，川普此次禁止蒙面抗議的新指令，被視為進一步強化執法力度、壓制街頭抗爭的手段。他先前已多次表達對國內示威活動的強硬立場，並在競選期間承諾將更果斷動用聯邦力量應對所謂的「暴亂與搶劫」。此番在洛杉磯的系列措施，再次凸顯其「法律與秩序」的施政方針。

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白宮先前已證實，川普於7日晚間簽署備忘錄，下令部署2000名國民兵至洛杉磯郡。此前，聯邦移民暨海關執法局（ICE）探員在防暴裝備下，連續兩天與數百名抗議者發生對峙。抗議活動主要因ICE於6日及4日針對洛杉磯地區多個工作場所，搜捕無證移民而引爆。

川普政府此次動用國民兵，是依據《美國法典》第10篇（Title 10）授權，將部隊置於聯邦指揮之下，而非州長。此舉旨在支援聯邦執法部門，應對部分抗議者對ICE官員的攻擊及破壞行為。先前，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）甚至警告，若暴力持續，不排除動員潘德頓營（Camp Pendleton）的戰隊現役人員，顯示聯邦層級對此事件的重視與強硬姿態。

洛杉磯的緊張局勢，源於ICE針對非法移民的大規模搜捕行動。據報導，抗議現場曾出現車輛遭焚燒、民眾向執法人員投擲石塊等情況。聯邦官員強調國民兵的角色是支援與保護聯邦人員及設施，但此舉仍引發對軍隊介入國內執法界線的擔憂。目前，洛杉磯情勢及川普政府的後續行動，持續受到各方高度關注。

美國加州派拉蒙市7日的抗議活動中，蒙面示威者們站在一輛燒毀的汽車殘骸上，並揮舞著布吉納法索及墨西哥國旗。（路透）

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