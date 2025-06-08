中國安徽20萬畝田地水源被污染 農民悲痛反映遭封鎖消息

中國污染安徽省蚌埠市20萬畝農田，灌溉用水遭到工業廢水污染，導致農民不敢插秧。（圖擷自bilibili）

2025/06/08 17:04

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕專門揭發中國污染消息的網紅「漁獵齊哥」，近來接到網友通報後前往安徽省蚌埠市調查，農民悲痛反映20萬畝田地的水源遭受工業廢水污染，種什麼死什麼，沒想到消息旋即遭當地封殺。

漁獵齊哥在中國影音平台嗶哩嗶哩（bilibili）的影片，目前已累積170萬人次觀看、6000多則留言，從中可以看到他走訪受污染河流流域的多個農民，他們全都證實河水有毒不能用，秧苗一澆就死，而且是持續好幾年的問題，就算投訴也無法解決。

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農民指出，原本他們這裡是一季種麥、一季種稻，但現在狀況非常嚴重，導致他們完全不敢插秧，漁獵齊哥透過空拍機從高空拍攝後，驚愕地發現當地大片農田全都空置，就算是辣椒、玉米等農作物也活不下去。

農民透露，他們一群人都有去找鎮長（蚌埠市淮上區沫河口鎮）反映，但鎮長說了句「不得閒（沒空）」就沒理這件事了。有老者表示，就他所知一共有20萬畝的農田無法種植，而且他敢為自己說的這句話負責。

從留言區可以看到，漁獵齊哥原本在抖音還有直播現場調查畫面，但在農田裡走著走著直播間就突然遭封鎖；還有當地民眾之間互相轉傳漁獵齊哥的影片，旋即接到警方電話要求刪除。

中國網友對此怒不可遏，痛斥這種污染現象已經嚴重影響農業、危害國家糧食安全，卻仍然持續遭到漠視，要求當局趕緊出來處理。

在事情鬧大後，蚌埠市及淮上區聯合工作組今（8日）發布通告，指稱當地水源檢測完全符合灌溉用水標準，目前已從其他河流引水協助農民栽種。

不過，這份通告旋即被中國網友罵到臭頭，直指若水質正常的話，那為何要從其他地方引水，而且也完全沒解釋為何秧苗會一澆就死，不少人感嘆官方根本沒有解決問題。

秧苗澆灌污水後死亡。（圖擷自bilibili）

秧苗全都死光後，育苗盤被棄置一地。（圖擷自bilibili）

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