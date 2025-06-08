駭人影片曝光！哥倫比亞總統參選人頭部中彈命危 槍手僅15歲

哥倫比亞39歲參議員、總統參選人烏里韋在台灣時間8日清晨遭遇槍擊。（歐新社）

2025/06/08 17:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕哥倫比亞39歲參議員、總統參選人烏里韋（Miguel Uribe）當地時間週六（7日）驚傳在一場競選活動上遭遇槍擊，目前仍在接受搶救，與死神博命。第一時間當局就逮捕了犯嫌，令人意外的是，槍手竟然只有15歲！

綜合外媒報導，正參與哥羅比亞反對黨「民主中心」（Centro Democrático）黨內總統候選人初選的烏里韋，7日在首都波哥大豐蒂邦（Fontibón）地區舉辦競選活動，當天下午5點（台灣時間8日清晨6點）左右，在向支持者發表演說時突然遭遇槍擊。網上瘋傳的影片可以看到，烏里韋講話講到一半突然爆出數聲槍響，烏里韋當場中彈倒地，群眾嚇得尖叫、四散奔逃，場面相當混亂。

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烏里韋隨後緊急送醫搶救，據悉他頭部中了2槍、膝蓋中了1槍。波哥大市長加蘭（Carlos Galán）透露，烏里韋已成功完成第一次手術，但目前仍情況危急，接下來是「進入康復的關鍵時刻」。槍擊發生後沒多久，警方隨即逮捕了犯嫌，發現槍手竟然是年僅15歲的未成年人，犯案槍枝為9毫米克拉克手槍（9mm GLOCK Pistol），警方還在調查其犯案動機。

哥國總統佩特羅（Gustavo Petro）獲悉此事後，向全國發表談話，公開譴責該起襲擊事件，「這不僅是針對烏里韋本人的暴力行為，也是對民主的暴力侵犯」。該國防長桑切斯（Pedro Arnulfo Sánchez）也痛批這是「卑鄙的襲擊」，他們懷疑背後有人指使暗殺烏里韋，表示將為給予提供幕後黑手信息的人鉅額賞金，並指示安全部隊「全體動員迅速釐清案情」。

El candidato colombiano de derechas Miguel Uribe es tiroteado por un sicario de 15 años, durante un mitin, horas después de haber denunciado al Gobierno de Petro por prevaricacion.



Esta "técnica" es internacionalmente conocida, por desgracia. pic.twitter.com/hF39tnHmTV — ???????? Gregorio Ramos ???????? （@GregorioRCh） June 8, 2025

烏里韋遭槍擊的當下影片在網上瘋傳；右圖為15歲槍手當場被警方逮捕畫面。（圖翻攝自X平台）

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