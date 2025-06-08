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    駭人影片曝光！哥倫比亞總統參選人頭部中彈命危 槍手僅15歲

    哥倫比亞39歲參議員、總統參選人烏里韋在台灣時間8日清晨遭遇槍擊。（歐新社）

    哥倫比亞39歲參議員、總統參選人烏里韋在台灣時間8日清晨遭遇槍擊。（歐新社）

    2025/06/08 17:59

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕哥倫比亞39歲參議員、總統參選人烏里韋（Miguel Uribe）當地時間週六（7日）驚傳在一場競選活動上遭遇槍擊，目前仍在接受搶救，與死神博命。第一時間當局就逮捕了犯嫌，令人意外的是，槍手竟然只有15歲！

    綜合外媒報導，正參與哥羅比亞反對黨「民主中心」（Centro Democrático）黨內總統候選人初選的烏里韋，7日在首都波哥大豐蒂邦（Fontibón）地區舉辦競選活動，當天下午5點（台灣時間8日清晨6點）左右，在向支持者發表演說時突然遭遇槍擊。網上瘋傳的影片可以看到，烏里韋講話講到一半突然爆出數聲槍響，烏里韋當場中彈倒地，群眾嚇得尖叫、四散奔逃，場面相當混亂。

    烏里韋隨後緊急送醫搶救，據悉他頭部中了2槍、膝蓋中了1槍。波哥大市長加蘭（Carlos Galán）透露，烏里韋已成功完成第一次手術，但目前仍情況危急，接下來是「進入康復的關鍵時刻」。槍擊發生後沒多久，警方隨即逮捕了犯嫌，發現槍手竟然是年僅15歲的未成年人，犯案槍枝為9毫米克拉克手槍（9mm GLOCK Pistol），警方還在調查其犯案動機。

    哥國總統佩特羅（Gustavo Petro）獲悉此事後，向全國發表談話，公開譴責該起襲擊事件，「這不僅是針對烏里韋本人的暴力行為，也是對民主的暴力侵犯」。該國防長桑切斯（Pedro Arnulfo Sánchez）也痛批這是「卑鄙的襲擊」，他們懷疑背後有人指使暗殺烏里韋，表示將為給予提供幕後黑手信息的人鉅額賞金，並指示安全部隊「全體動員迅速釐清案情」。

    烏里韋遭槍擊的當下影片在網上瘋傳；右圖為15歲槍手當場被警方逮捕畫面。（圖翻攝自X平台）

    烏里韋遭槍擊的當下影片在網上瘋傳；右圖為15歲槍手當場被警方逮捕畫面。（圖翻攝自X平台）

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