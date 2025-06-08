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    跟川普唱反調！ 大和証券社長參與東京同志遊行 高喊支持DEI

    日本大和証券社長荻野明彥。（路透）

    日本大和証券社長荻野明彥。（路透）

    2025/06/08 16:28

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本東京同志遊行8日登場，日本第二大證券公司暨投資銀行「大和証券」社長荻野明彦首次參與，並在美國總統川普試圖廢除DEI（多元、公平、包容）政策之際，罕見公開高喊支持DEI，引起熱議。

    《彭博》報導，很少有日本企業高層對於美國試圖削弱跨國企業普遍存在的DEI政策做法表達明確立場，但荻野明彦在澀谷出席東京驕傲節活動發表演說時表示，「即使美國採行反對DEI的政策，日本也應該繼續實施，彌補以前沒做的，而非效仿美國」。

    東京驕傲節主辦單位表示，這次盛會旨在「倡導LGBTQ+族群的權利和尊嚴」。活動網站顯示，日本最大金融控股公司野村、美國跨國投資銀行高盛和德國最大銀行德意志銀行等大型金融公司，都是活動的贊助商。

    面對人口快速老化和萎縮的局面，一些日本企業試圖透過更加包容不同性別、性少數及女性族群，來增加可用勞動力，但在美國開展業務的跨國公司，幾乎都在川普亟欲廢除DEI政策下面臨困境。

    荻野明彦表示，他並不一定反對美國的反DEI運動，但他認為「承認組織內存在持有不同觀點的人，並共同努力至關重要」。他強調，「我們應該承認這種多元化，認識到自己與他人之間的差異，並在相互尊重的基礎上共同努力」。

    《每日新聞》3月發布的一項調查顯示，83％的受訪日本企業認為，DEI措施對於吸引人才至關重要。

    東京同志遊行8日從代代木公園出發。（歐新社）

    東京同志遊行8日從代代木公園出發。（歐新社）

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