鐵腕鎮壓升級！川普調國民兵不夠嗆 再撂話派陸戰隊進駐洛城

美國邊境巡邏隊人員6月7日在加州派拉蒙市向抗議民眾施放催淚瓦斯，現場煙霧瀰漫。此前一天，聯邦移民當局在此地進行大規模逮捕行動。（美聯社）

2025/06/08 14:43

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國洛杉磯因聯邦移民掃蕩引發的抗議衝突持續升溫，繼美國總統川普宣布派遣2000名國民警衛隊（國民兵）前往該市後，國防部長赫格塞斯更於8日驚人表態，若暴力持續，五角大廈準備動員現役陸戰隊前往洛杉磯。此舉不僅凸顯局勢的嚴峻，也讓美國總統對國內動用軍隊，特別是具有特殊獨立地位的陸戰隊，以及指揮國民兵的權力再度成為焦點。

根據《獨立報》等外媒體報導，海格塞斯在社群平台X上強硬表示：「國防部正立即調動國民兵支援洛杉磯的聯邦執法部門。若暴力持續，潘德頓營（Camp Pendleton）的現役陸戰隊也將被動員，他們已處於高度戒備狀態。」

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他指責針對移民暨海關執法局（ICE）及聯邦執法人員的暴力襲擊，是為阻止遣返非法移民罪犯，並稱其為「危險的入侵」及「巨大的國家安全風險」。

在美國的軍事體系中，美國陸戰隊（U.S. Marine Corps）擁有獨特的地位。它雖隸屬於海軍部，但在軍種劃分上與陸軍、海軍、空軍、太空軍及海岸防衛隊（戰時歸海軍指揮）並列，是美國總統可直接指揮的快速反應部隊。相較於國民兵的州與聯邦雙重屬性，總統在特定情況下動用現役陸戰隊應對國內突發狀況，其法律依據和政治敏感性更高，通常被視為更為嚴重的介入手段。

此次川普政府派遣國民兵前往洛杉磯，白宮方面稱是依據《美國法典》第10篇（Title 10）的授權，將部隊置於聯邦指揮之下，而非援引《暴亂法》（Insurrection Act）。《衛報》分析指出，美國總統在本土動用聯邦軍隊或將國民兵聯邦化，法律框架存在一定模糊性。一般而言，聯邦軍隊不得執行針對美國公民的民事執法任務，除非在緊急狀態下。

《美國法典》第10篇允許總統在三種情況下將國民兵聯邦化：美國遭入侵或面臨入侵危險；發生叛亂或存在針對美國政府權威的叛亂危險；或總統無法以常規力量「執行美國法律」時。然而，該法條亦提及相關命令「應透過各州州長發布」，這使得總統在未獲州長同意下直接調動該州國民兵的合法性引發爭議。

川普的命令指出，國民兵將扮演支援角色，保護聯邦移民官員執法，而非直接執行執法工作。但有法律專家擔憂，此舉仍可能導致軍隊在執行「保護」任務時使用武力，甚至可能為後續更激進的軍事部署鋪路。洛杉磯的緊張局勢與聯邦軍事力量的介入，無疑為美國的移民政策爭議火上加油，並嚴峻考驗地方與聯邦的權力界線。

美國洛杉磯康普頓（Compton）地區6月7日爆發激烈抗議，一輛汽車在示威中遭焚燒。事件起因於聯邦移民當局的掃蕩行動。（法新社）

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