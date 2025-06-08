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    狂！日本假面騎士男演員沉寂近4年 突宣布通過司法考試

    日本男演員岡田龍太郎的X帳號從2021年9月就沒有更新過，8日突然宣布他通過了司法考試。（圖自岡田龍太郎X帳號）

    日本男演員岡田龍太郎的X帳號從2021年9月就沒有更新過，8日突然宣布他通過了司法考試。（圖自岡田龍太郎X帳號）

    2025/06/08 13:21

    曾德峰／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕在現實和戲劇之中都在追求正義！日本31歲男演員岡田龍太郎，曾出演2019年的電視劇《假面騎士ZERO-ONE》，不過他的X帳號從2021年9月就沒有更新過，直到今天（8日）突然宣布他通過了司法考試，吸引不少網友祝賀。

    《產經新聞》報導，岡田龍太郎在《假面騎士ZERO-ONE》中飾演不破諫，亦即假面騎士巴爾幹（仮面ライダーバルカン）的變身者，此次更新雖然只是簡短地說明他「令和6年度（2024）司法試驗合格」，卻也讓不少粉絲感到驚喜，在X貼文下已有上千則留言。

    據了解，岡田龍太郎從高中肄業後通過同等學力鑑定，報考東京大學但失敗，重讀1年後又沒考上東大，轉而進入同志社大學商學部就讀，又過了1年第3次挑戰東大還是沒能成功，不過他最終考上了日本名校早稻田大學法學部。

    通過日本司法考試的考生，後續還需要參加司法修習（實習）並檢定合格、獲取「法曹資格」，才有資格成為法官、檢察官或律師。

    岡田龍太郎飾演假面騎士巴爾幹。（圖自岡田龍太郎X帳號）

    岡田龍太郎飾演假面騎士巴爾幹。（圖自岡田龍太郎X帳號）

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