中俄友誼現裂痕！俄國密件外洩 點名「中國是滲透大敵」

中國領導人習近平與俄羅斯總統普廷於上月在莫斯科出席勝利日慶典。（路透）

2025/06/08 12:55

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯總統普廷雖口口聲聲中俄關係正處「黃金時期」，但俄國聯邦安全局（FSB）一份機密文件卻揭示截然不同的內情。這份備忘錄顯示，俄國情報人員日益警惕中國間諜活動，並將中國描述為「敵人」，顯示雙方在表面盟友關係下，其實暗藏猜忌與防範。

這份由《紐約時報》取得的FSB八頁內部文件，內容詳述中國如何試圖滲透俄國軍方與科研機構，包括招募不滿的俄國科學家、試圖竊取尖端軍事技術，甚至藉由學術合作與企業投資滲透俄羅斯北極戰略區域。西方六國情報機構已確認該文件為真，其內容為外界首次得以窺見俄國對中國間諜活動的內部評估。

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文件揭示，自2022年普廷下令入侵烏克蘭三天前，FSB即批准名為「Entente-4」的反情報計畫，表面名稱與「協約國」（Entente）呼應，實際卻旨在防範中國利用俄軍資源被分散時滲透。文件指出，中國情報人員近年在俄國首都積極接觸官員、學者、企業家與媒體人，企圖蒐集戰爭與科技情報。

儘管中俄高層政治人物頻繁互動，普廷與中國國家主席習近平自2013年來已會晤逾40次，然而俄國反間諜部門卻持續對北京保持高度戒心。FSB第七局（負責對抗中國及亞洲地區間諜活動）指示地方幹員監控與中國有接觸的俄國公民，並警告他們中國可能正試圖利用雙邊合作關係掩蓋間諜行為。

文件也揭示，中國高度關注俄軍在烏克蘭的戰術運用，尤其是無人機操作、對抗西方武器系統的方式與俄國退役飛行員、氣動力與航太研究人員。中國更鎖定曾參與開發蘇聯時代「地效飛行器」（ekranoplan）技術的專家。FSB認為，中方以招募或雇用名義試圖挖角這些科學家，有時則藉由其配偶、經濟困難或不滿政策裁撤加以策反。

此外，FSB還掌握中國情報單位使用微信（WeChat）作為滲透工具，並部署人員蒐集俄國在中國留學生與華裔配偶背景資料。儘管俄方希望防範間諜活動，但也指示幹員避免公開提及「中國情報機構是潛在敵人」，以免損及中俄外交關係。

專家分析認為，這份文件透露出俄國情報圈對中國長期戰略不信任，即便雙方經貿與軍事合作緊密，俄方仍設法防堵滲透。美國國務卿魯比歐與總統川普都曾表示，華府應設法「拆散」中俄聯盟，而這份文件可被視為佐證俄國內部對中國的不安。不過，也可能意味普廷即使知情，仍選擇無視風險，繼續深化與中國的戰略聯盟。

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