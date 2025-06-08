最新研究！ 切斷犀牛角能有效減少盜獵

研究團隊將南非野生犀牛的角切斷後，當地發生盜獵犀牛的情形就大幅減少。（美聯社）

2025/06/08 13:31

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕學術期刊《科學》（Science）於5日發表了1項最新研究，內容指出將南非野生犀牛的角切斷後，當地發生盜獵犀牛的情形就大幅減少。參與研究的學者庫伊珀（Tim Kuiper）提到，團隊在對約2000隻犀牛去除角後，經過7年觀察發現盜獵行為減少78%。

據《美聯社》報導，由於犀牛角在中國以及東南亞部分地區的被視為傳統藥物，因此在黑市上需求極高，不少盜獵者看上當中豐厚利潤，時常至野外保護區獵殺犀牛取角。擁有世界上25%犀牛的南非克魯格國家公園（Kruger National Park）便是其中盜獵者的目標之一。

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為解決此問題，有研究團隊認為去除犀牛角可能是提升犀牛生存率的好方法，便於2017年1月在克魯格8個地區將約2000隻犀牛去除角作為實驗組，並以另外3個未曾處理過的地區作為對照組進行實驗。這項研究共持續了7年，直至2023年12月才完成。參與研究的學者庫伊珀指出，最終去除角的保護區盜獵數量比對照組減少了78%，印證了當初的想法。

庫伊珀補充，雖然數據上驗證了團隊最初的猜想，但本研究是首次從多個地點去獲取去角犀牛的資料，因此實驗本身可能本身就存在未知的問題。可即便如此，此次研究還是拯救了數百隻犀牛的生命，他認為實驗的結果是成功的。

然而，有動保人士提出質疑，認為去角會對犀牛的健康產生影響，最根本的處置還是要從加強執法方面著手。對此團隊表示，有數據提到去角對犀牛的繁殖率以及死亡率並沒有影響，並且在過程中1隻犀牛的處理過程不超過10分鐘，期間因為麻醉的關係犀牛也不會感受到痛苦，只是因犀牛角會重新生長，故1至2年須再次進行去角流程，但這帶來的益處遠高於所知的任何生態成本。

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