美國國務院1天就轉彎！ 恢復受理哈佛留學生簽證

美國國務院6日晚間恢復哈佛大學相關簽證的申請。（法新社）

2025/06/08 10:54

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普和哈佛大學槓上，禁止留學生入境，國務院5日晚間8時59分向派駐各國的大使館、領事館發送通知，明確禁止至哈佛就讀或參與交流計畫的簽證。不過，在法院阻止川普的哈佛禁令後，國務院6日晚間7時55分恢復哈佛相關簽證的申請。

據《華盛頓郵報》報導，川普政府和哈佛大學的風暴，最先是從5月22日開始，美國國土安全部當時宣布將禁止哈佛大學招收國際學生、進行交流訪問計畫，因為哈佛允許支持恐怖主義的外國人士進入美國。

請繼續往下閱讀...

國土安全部禁令隨後遭到美國聯邦法院的阻攔，然而，川普本月4日再度禁止哈佛留學生赴美，哈佛校方則於5日晚間7時前後向法院提出申請，要求阻止川普，聯邦法官巴洛茲（Allison Burroughs）旋即於5日晚間9時54分做出裁定，擋下川普的指示。

從中可以看到，美國國務院是在法院判決前通知大使館、領事館，並於判決後做出改變，不過，國務院仍要求大使館、領事館應繼續對申請至哈佛大學的簽證進行額外審核，包括查看申請者的社交媒體帳戶。

另一方面，國際事務專家指出，國務院在簽證發放方面仍具有決斷權力，領事館官員可以用任何理由來拒絕簽證，而且不用解釋原因，或者讓申請過程一直處於「行政處理中」的狀態，讓申請者不知簽證何時會下來。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法