川普鐵腕鎮壓！ 洛杉磯移民掃蕩爆衝突 2千國民兵壓境

美國洛杉磯郡派拉蒙市7日爆發抗議，民眾在聯邦移民暨海關執法局（ICE）多次拘捕行動後，於一輛燃燒的汽車旁聚集。（路透）

2025/06/08 10:22

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國洛杉磯近日因聯邦移民暨海關執法局（ICE）針對無證移民的大規模掃蕩行動，引爆嚴重警民衝突。美國總統川普6日宣布，將部署2000名國民警衛隊（國民兵）進入洛杉磯以應對動盪。此舉立即引發加州州長紐森的強烈反彈，痛批聯邦政府此舉「刻意煽動」且只會「加劇緊張」。

《BBC》報導，洛杉磯以拉丁裔為主的派拉蒙（Paramount）區，連續兩日爆發居民與ICE執法人員的衝突，執法人員動用催淚瓦斯及警棍驅散人群。本週ICE在洛杉磯的行動已導致至少118人被捕。白宮新聞稿措辭強硬，指責「暴力暴徒襲擊ICE官員」，並批評加州民主黨領袖「完全放棄保護公民的責任」，因此川普簽署備忘錄部署國民兵。

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川普政府的邊境事務主管霍曼（Tom Homan）更親赴洛杉磯督導ICE行動，並在週六對福斯新聞表示：「我們正在投入更多資源，今晚國民兵就會進駐，我們將繼續履行職責。」他警告將對任何暴力或損害私有財產的行為「零容忍」。聯邦調查局（FBI）副局長邦吉諾（Dan Bongino）也在社群平台X發文警告抗議者：「你們製造混亂，我們就帶來手銬。」

然而，加州州長紐森（Gavin Newsom）對聯邦的強硬手段表達強烈譴責，稱ICE的掃蕩行動「既魯莽又殘酷」，「川普製造的混亂正在侵蝕信任、撕裂家庭，並損害美國經濟賴以發展的勞工和產業。」洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）稍早也指控ICE在該市「散播恐怖」。

對此，FBI及國土安全部首長反駁稱，市長的言論正在危及聯邦執法人員的安全。人道移民權利聯盟的領袖安潔莉卡·薩拉斯（Angelica Salas）則在一場集會上表示：「我們的社群正遭受攻擊和恐嚇，這些人是工人、是父親、是母親，這一切必須停止。」

美國總統有權為特定目的（包括「鎮壓叛亂」）部署國民兵。但紐森州長7日回應稱，聯邦政府「接管加州國民兵並部署2000名士兵」的舉動「目的在於煽動」，只會「加劇緊張局勢」，並強調洛杉磯當局隨時能獲得執法協助。川普則在其「真實社群」平台反嗆紐森和貝斯，稱若他們無法履職，「聯邦政府就會介入解決問題」。

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