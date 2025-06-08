月球竟是「隱形金庫」？ 新研究：隕石坑藏逾1兆美元貴金屬

美國航太總署（NASA）影像顯示月球北極區域遍佈隕石坑。最新研究指出，這些坑洞中可能富含價值上兆美元的貴金屬。（圖取自NASA專頁）

2025/06/08 09:49

〔編譯陳成良／綜合報導〕太空淘金不再僅是科幻！最新研究揭示，月球遍佈的隕石坑竟是巨型「貴金屬富礦」，潛藏價值逾1兆美元（約新台幣29.86兆元）的鉑族金屬等戰略資源，其蘊藏潛力遠超近地小行星，月球儼然成為太空資源競逐的下一片沃土。

科學網站《IFLScience》報導，此項研究由獨立天文學家錢納曼加蘭（Jayanth Chennamangalam）主導，借鑒先前評估近地小行星金屬含量的方法學。研究指出，當天體高速撞擊月表形成隕石坑時，其攜帶的珍貴金屬將熔融沉積於月表或淺層，形成極具開採價值的「撞擊礦床」。

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研究團隊精密分析撞擊物尺寸、金屬豐度及撞擊動能等參數，鎖定具商業開採潛力的目標。驚人的是，月球上直徑逾1公里的隕石坑中，高達6500座可能富含鉑族等貴金屬，此一發現為月球資源探勘開啟全新視角。

研究進一步確認，即使是直徑超過5公里的大型撞擊坑，其貴金屬蘊藏潛力同樣不容小覷。月球的整體估算值較先前對近地小行星的預測高出一至兩個數量級，直指在月球開採這些「天降寶藏」，遠比攔截軌道小行星更具經濟可行性與作業效率。

「月球上的鉑金等貴金屬，總價值粗估可望突破1兆美元。」錢納曼加蘭對《新科學家》（New Scientist）強調：「一旦太空資源成功商業化，必將點燃私人企業探索太陽系的熱情，為長年依賴公帑的天文研究注入活水。」

該研究成果已發表於權威期刊《行星與太空科學》（Planetary and Space Science）。此一重大發現不僅為人類的太空資源戰略提供了革命性思路，更可能徹底改寫月球的經濟價值與未來數十年全球地緣政治的競逐焦點，月球的寂靜或將因地球的雄心而改變。

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