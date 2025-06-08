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    南韓小學生要女老師和他交往 法院撤銷處罰

    南韓小學男童對班主任表示「老師妳好漂亮，要不要和我交往」，遭受處罰後提出行政訴訟，春川地院撤銷處罰。春川地院示意圖。（圖擷自Google街景）

    南韓小學男童對班主任表示「老師妳好漂亮，要不要和我交往」，遭受處罰後提出行政訴訟，春川地院撤銷處罰。春川地院示意圖。（圖擷自Google街景）

    2025/06/08 10:01

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓江原特別自治道原州市1名就讀小學5年級的11歲男童，去年3月4日開學時對班主任表示「老師妳好漂亮，要不要和我交往」，教育權益保護委員會後續裁定男童需進行2小時的校園服務，不過春川地方法院如今撤銷處罰。

    《韓聯社》報導，在男童說出輕佻的言語後，讓女老師感覺受到性騷擾，因此被認定侵犯教師權益。不過，男童方面對此提出了行政訴訟，指稱學生用「很漂亮」、「很帥」等詞語來表達對老師的愛慕之情非常正常。

    男童方面舉例，當學生說出「請嫁給我」、「教教我戀愛的事情」等言語時，任何老師都不會將其視為性騷或侵犯權益，而且男童只有11歲，並非有意對老師表達性暗示，當天也只有稱讚老師很漂亮而已，並沒有要老師和他約會。

    法院取得在場學生的證詞後，確認男童確實有約女老師一起出去，不過，法官認為，這可能是不恰當或令人尷尬的言論，但很難將其當成想要發展男女關係、性騷擾的行為，因此撤銷處罰。

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