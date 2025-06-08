川普無意與馬斯克和好 警告改挺民主黨將面臨嚴重後果

川普表示他無意修復與馬斯克的關係，並警告馬斯克不要在期中選舉時出手協助民主黨人，否則將付出嚴重後果。（彭博）

2025/06/08 07:43

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）近日與美國總統川普關係決裂，兩人針對「大而美支出法案」（Big Beautiful Bill）在社群媒體激烈爭吵。馬斯克方面雖然態度已相對和緩，但川普7日接受媒體報導時，表示他無意修復與馬斯克的關係，並警告馬斯克不要在期中選舉時出手協助民主黨人，否則將付出嚴重後果。

綜合外媒報導，兩人的衝突起因於馬斯克反對川普推動的「大而美支出法案」，並批評該法案將增加赤字，甚至還爆料川普在已故淫媒富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的尋歡名單上，並發文表示：「記住這則貼文，真相終將大白。」後續馬斯克雖然將姿態放軟，甚至將貼文刪除，但川普仍保持強硬態度。

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川普（Donald Trump）接受《美國國家廣播公司》（NBC）專訪時說，他並沒有打算和馬斯克和好，也無意與他交談，被問到「他是否認為自己與馬斯克的關係已畫下句點」時，川普則回答：「我想是這樣沒錯。」川普也指責馬斯克不尊重總統職位，「這是件非常糟糕的事情」。

外界猜測馬斯克可能在2026年美國期中選舉支持民主黨籍候選人，川普也對此警告，「如果他這麼做，他將不得不承擔嚴重後果」，但川普拒絕說明他所謂的「後果」是什麼。

針對馬斯克爆料川普名列淫媒富豪愛潑斯坦的尋歡名單之中，川普則說：「那叫做『舊聞』，早就是舊聞了，這件事已經談了很多年了，連愛潑斯坦的律師都說我和這件事無關。這是舊聞。」

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