「讓歐洲再次偉大」 歐盟2027年或出現8強力右派領袖

「讓歐洲再次偉大」已是歐洲右派政治人物核心理念之一。（法新社）

2025/06/07 23:24

〔編譯林家宇／綜合報導〕歐洲近年右翼民族主義崛起，加上美國總統川普勝選及其「讓美國再次偉大」（MAGA）推波助瀾，進入新一輪選舉週期的歐盟成員國，可能在2027年出現8名強硬右派或是極右派領導人，形成「讓歐洲再次偉大」（MEGA）勢力。

英國「每日電訊報」報導，歐洲當前已有由右派領導的義大利、匈牙利政府，以及作為德國最大反對黨的右翼極端主義政黨「另類選擇黨」，日前疑歐派右翼民族主義者納夫羅茨基當選波蘭總統，進一步推動歐盟右傾。川普指控歐盟在貿易及利用法規限制科技公司搞垮美國，誓言要推動歐洲版「再次偉大」運動。右翼候選人上位將有助於川普推動其政治議程。

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進入選舉週期的國家包括今年10月的荷蘭、捷克；2026年匈牙利、瑞典；2027年義大利、西班牙與法國。

若2027年右派勢力在歐洲大獲全勝，將大幅撼動歐盟在移民、烏俄戰爭及淨零排放等政策方向。專家認為，波蘭總統大選結果以及荷蘭政治動盪，將強化MEGA在歐洲的風潮。

德國智庫「歐洲外交關係協會」資深政策研究員澤爾卡指出，其他國家的民眾會留意並受到其他地區的政治影響，「這種示範效應最大來源不是其他歐洲國家，而是來自美國」、「川普的選戰替橫跨歐洲的極右翼及其選民在合法性和信心上打了強心針」。

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