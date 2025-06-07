中亞最高列寧塑像倒下！俄羅斯小老弟吉爾吉斯「去蘇化」

吉爾吉斯歐希市中心廣場的列寧塑像和該國國旗。（美聯社檔案照）

2025/06/07 21:43

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯的盟友吉爾吉斯7日悄悄拆除前蘇聯締造者列寧（Vladimir Lenin）塑像。這座中亞最高的列寧塑像，將被「遷移到」未定地點，當地政府呼籲外界勿將此舉「政治化」。

《法新社》報導，這座高23公尺的列寧塑像，自1975年起就矗立在吉爾吉斯南部歐希市（Osh）市中心廣場。當地官員7日表示，已經在前夜拆除塑像，準備「遷移」到他處。社群媒體也流傳，該座塑像橫躺在地上的影像。吉爾吉斯媒體「24.kg」報導，原地將改豎立旗桿。

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自蘇聯解體以來，中亞多個前蘇聯共和國為了強化本身國家認同，紛紛更改具有俄羅斯色彩的地名，並且以本國或民族英雄，取代蘇聯政治人物雕像。但是吉爾吉斯國內許多城市仍有列寧塑像。

歐希市官員強調，遷移塑像是為了改善市容景觀的普遍作法，「不應被政治化」，而且俄羅斯國內亦有多座列寧像被拆除或搬遷的例子。

吉爾吉斯19世紀被俄羅斯帝國吞併，1917年布爾什維克革命後，被納入蘇聯版圖，直到1991年蘇聯瓦解，吉爾吉斯才獨立。

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