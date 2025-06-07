邊境增兵緊張升高！泰國指控柬國「意圖動武」

柬埔寨與泰國交界邊境的柬國士兵。（美聯社檔案照）

2025/06/07 21:16

〔編譯管淑平／綜合報導〕泰國和柬埔寨上月底在兩國爭議邊界交火後，情勢未見緩和，泰國國防部長7日下令在邊境增兵，回應柬埔寨增派部隊的行動。

泰國副總理兼國防部長普譚（Phumtham Wechayachai）7日表示，柬國在前一日舉行的雙邊對話中，拒絕泰國提出的降低情勢緊張提案，包括撤回部隊，「而且，當地已見加強軍力部署，升高邊境緊張，因此，泰國政府認為，有必要實施額外措施，因應此情勢加強我國軍事部署」，普譚並未詳細說明雙方增兵狀況。

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泰國軍方同日另外發表的聲明指控，柬埔寨士兵和平民一再入侵泰國領域，「這些挑釁以及增兵行動，都透露出打算動用武力的明確意圖」；陸軍發言人溫泰（Winthai Suvaree）表示，陸軍司令帕納（Pana Claewplodtook）已簽令，授權邊境部隊指揮官，管控所有泰柬邊界關口。

同時，泰國東部與柬國交界的尖竹汶省（Chanthaburi）政府，7日宣布當地兩處邊境關口暫停開放旅客往來，但是貿易不受影響，柬國移工也依然可過境進入泰國。

泰國總理貝東塔6日針對邊境爭議，召開國安會議，表示軍方準備好捍衛主權；當晚軍方發表態度強硬的聲明，指柬國已加強邊境軍事部署，泰國軍方準備好「在必要時發動高層級軍事行動予以反擊」。

柬埔寨外交部尚未回應泰國最新聲明。柬國總理洪馬內（Hun Manet）7日在一場演說中指出，「我們的立場是，不發起衝突，但是要自衛」，並表示柬國軍隊準備好抵禦侵略。

泰柬兩國邊界長達817公里，其中有幾處至今未劃定界線，兩國互爭主權。最新交火事件發生在上月28日，泰國指控是在泰東烏汶省附近爭議邊境的柬國士兵先開火，泰軍還擊，雙方交火約10分鐘後，柬方要求停火。事發後，兩國總理通話，同意共同致力解決問題，防止情勢惡化，不過，柬國擬訴諸聯合國國際法院（ICJ）處理，而泰國希望以「聯合邊界委員會」（JBC）等現有雙邊機制，協商解決。

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