中國掐住稀土痛處！紐時：美國20年前放任遷廠 今自嚐苦果

中國掌握全球9成高品質稀土磁鐵產量，讓美國坐立難安。左起為兩國領導人習近平與川普。（法新社）

2025/06/07 19:14

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普5日與中國國家主席習近平通電話後，稱中方已同意稀土磁鐵出口至美，凸顯中方相關限制措施確實對美造成衝擊。《紐約時報》7日指出，美國過去任由稀土業者遷廠中國，如今嚐到苦果，一旦中國又限制稀土出口，美國將面臨嚴重經濟損害。

紐時指出，隨著汽車、半導體、戰鬥機、機器人等製造業皆需要大量稀土磁鐵產品，中國為了報復川普的關稅措施，在4月突然對稀土磁鐵出口設下限制，導致業者原料即將用盡，快的話未來幾天或數週恐怕得減產。

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事實上，美國的稀土磁鐵工廠20多年前陸續遷廠中國後，美國如今幾乎已不產稀土磁鐵。全球每年生產約20萬噸高品質稀土磁鐵，高達9成來自中國，1成則由日本業者在本地與越南生產，但主要提供日本車廠使用。

相較於美國，中國的稀土產業掌握不少優勢，包括環保門檻低，以及官方提供無限制預算興建精煉及製造廠，甚至還有39所大學設有「稀有礦產化學課程學位」，負責研發稀土處理新技術，美國則全然沒有相關作為。

美國商務部主管外銷事務的前助理部長尼卡塔（Nazak Nikakhtar）坦言，中國持續抓住美國和全球的供應鏈痛處。熟悉中國市場的汽車業顧問鄧恩（Michael Dunne）更說，中國有能力癱瘓美國廠房生產線。

儘管美國早已意識到缺少稀土供應鏈的衝擊，並長年催促恢復境內生產，包括南卡羅來納州和德州業者預計今年恢復生產，但該產業投入資本額大，利益卻微薄，美國想急起直追難度頗高。

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