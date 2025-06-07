靠雙腳橫跨歐亞！英男挑戰走1.3萬公里到越南

英國男子計畫從英國一路步行到越南，全程超過13000公里。（擷取自Instagram／@chubbytrekka）

2025/06/07 20:36

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國男子展開徒步橫跨歐亞大陸挑戰，計畫從英國一路走到越南，全程超過13000公里。他透過社群平台記錄沿途經歷，目前已走到土耳其，引發網友熱議。

《紐約郵報》報導，來自英國的迪金（Luke Deakin）正在橫跨歐亞大陸的徒步壯遊途中，他與旅伴蘇菲（Sophie）2024年9月16日從英國史特拉福出發，穿越多個歐洲國家，目前已徒到土耳其。他們的目標是步行到越南河內，總路程超過13000公里。

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兩人透過IG與TikTok記錄整段旅程，包括與當地人的交流、沿途所見所聞，以及品嘗的各地小吃。迪金預計，接下來將從土耳其走入喬治亞和亞塞拜然，接著搭渡輪到哈薩克，穿越中亞數個偏遠地區。他坦言，「這是我最怕的部分，因為將走好幾百公里找不到食物和水」。

這趟旅程在網路上引發關注，許多網友表達支持，但也有人質疑可行性。Reddit討論區中，有人酸說，「走阿帕拉契山徑都要5到7個月，他根本沒機會完成」。但也有網友反駁，「他都已經從英國走到土耳其，路程早就超過阿帕拉契了」。另有網友認為，這趟旅程最大的挑戰是政治風險，「比起體力，更難的是穿越一些正在打仗或局勢不穩的國家」。

迪金IG粉絲累計約57萬，TikTok則有超過23萬人追蹤。他說，這趟旅程的初衷是證明「普通人也可以完成偉大的事，並擁有一場畢生難忘的冒險」。

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