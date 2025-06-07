紐時：川普取消馬斯克盟友執掌NASA 加速兩人翻臉

紐約時報報導，美國總統川普與科技大亨馬斯克關係急轉直下的一個癥結，是川普撤銷提名馬斯克的親密盟友艾薩克曼（Jared Isaacman）出任國家航空暨太空總署（NASA）署長。（美聯社）

2025/06/07 17:21

〔中央社〕紐約時報報導，美國總統川普與科技大亨馬斯克關係急轉直下的一個癥結，是川普撤銷提名馬斯克的親密盟友艾薩克曼（Jared Isaacman）出任國家航空暨太空總署（NASA）署長。

紐約時報（The New York Times）訪問13名匿名知情人士，記述川普與馬斯克反目的經過。

請繼續往下閱讀...

報導寫道，共和黨籍的川普上週步入橢圓形辦公室為馬斯克（Elon Musk）舉辦電視轉播歡送會之前，從幕僚呈上的文件中看到，艾薩克曼近年曾捐款給重要民主黨人，其中有些是川普先前不知情的人。

川普在歡送會中不動聲色，但攝影人員一離開，他就對著馬斯克開始大聲唸出捐款清單，一邊搖頭。

馬斯克說，艾薩克曼在乎的是把事情做好，他確實曾捐款給民主黨人，但其他很多人也這麼做。馬斯克還對川普說，這也許是好事，顯示他用人唯才。但川普不為所動，他認為人的本性難移，艾薩克曼這種人到後來一定會變節，「最終不利於我們」。

報導指出，兩人的關係早在馬斯克過去數月與川普政府官員起衝突之際就逐漸冷淡，但親近川普與馬斯克的人透露，他們在艾薩克曼一事上的歧見，加速了關係破裂。

馬斯克原本打算相對低調地離開白宮，但艾薩克曼出任NASA署長的提名遭撤銷，讓馬斯克感到屈辱。

對馬斯克來說，聯邦政府數以千計個職位中，沒有幾個比NASA署長更關鍵，因為這對他的太空探索科技公司（SpaceX）至關重要。因此，川普選擇曾隨SpaceX兩度飛上太空的艾薩克曼出任NASA署長，對馬斯克個人極為有利。

艾薩克曼捐款給民主黨人，以前也不成問題。兩名知情人士說，在艾薩克曼獲得提名之前，川普及其團隊就曾在政權交接期間聽取相關簡報。但到了5月30日，川普瀏覽包含捐款細節的文件時，顯然改變了心意。

馬斯克當時幾乎沒替艾薩克曼辯解，當時還有其他人在場，包括總統人事辦公室主任戈爾（Sergio Gor）。戈爾與馬斯克曾因其他人事議題起爭執。

馬斯克以為會後還能私下與川普談談，結果他連這個機會都沒有。數小時後，川普就決定撤銷艾薩克曼的提名，讓馬斯克震驚不已。

馬斯克的盟友私下指出，艾薩克曼捐款給民主黨並非出於意識形態，而是因為曾擔任太空人的亞利桑那州民主黨聯邦參議員凱利（Mark Kelly）勸他捐款。凱利的發言人拒絕發表看法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法