捐款減少、房地產收益低 梵蒂岡陷入嚴重預算危機

梵蒂岡聖伯多祿廣場。（美聯社檔案照）

2025/06/07 16:02

〔編譯孫宇青／綜合報導〕羅馬天主教甫選出新教宗良14世，但聖座立刻面臨教廷預算赤字的問題。《美聯社》7日報導，教廷不向梵蒂岡居民徵稅，也不發行主權債券，主要透過捐款、梵蒂岡博物館門票收入及房地產投資組合來維持運作，但捐款和梵蒂岡機構提供的專款銳減，加上房地產經濟效益不佳，使得教廷一直無力達成收支平衡。

據報導，任何人都可以向梵蒂岡捐款，但資金來源主要有兩種。首先，天主教《教會法》要求世界各地主教繳納年費，金額不一，由主教「根據所屬教區的資源」酌情決定。在2021年至2023年期間，教廷每年2200萬美元（約6.59億台幣）的主教捐款中，有3分之1以上來自美國主教。

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另一個主要收入更為一般天主教徒熟知，即每年6月世界各地天主教徒捐贈給教廷的「彼得獻金」（Peter's Pence），這筆善款主要是供教廷扶弱濟貧使用。2021年至2023年期間，美國天主教徒平均每年奉獻2700萬美元（約8.09億台幣），超過全球總額的一半。

美國教徒的慷慨未能阻止「彼得獻金」大幅縮水，在2006年捐款金額達1.01億美元（約30.2億台幣）高峰後，2010年代徘徊在每年7500萬美元（約22.4億台幣）左右，而在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發後，由於許多教堂關閉，捐款額驟降至4700萬美元（約14.08億台幣）。

隨後幾年，捐款金額持續低迷，原因是教廷在倫敦一處房產投資失敗被公諸於世。該房產原是一家百貨的倉庫，教廷希望改建成豪華公寓。

有關這起醜聞及其後續判決進一步揭露，「彼得獻金」捐款的絕大部分都被用來彌補教廷的預算缺口，而非用於慈善。2023年，「彼得獻金」略增，且教廷官員預計還會進一步增長，部分原因是新教宗出爐後，捐款都會增加。

此外，梵蒂岡銀行和負責管理梵蒂岡博物館的梵蒂岡城國每年也向教宗捐款。10年前，該銀行每年還會向教宗捐贈約6270萬美元（約18.78億台幣），以支持教廷預算，但如今捐款金額大幅縮水。例如，該銀行2023年淨收益達3420萬美元（約10.2億台幣），但並未向教宗提供任何專款。

美國天主教大學商學院教會管理計畫主任加爾（Robert Gahl）牧師表示，良14世必須吸引美國以外的捐款，考慮到不同的慈善文化，這絕非易事。他指出，歐洲個人慈善的傳統和稅務優勢遠不及美國，大部分捐贈或分配指定稅收資金的都是企業和政府機構。

他表示，更重要的是摒棄那種為了解決特定問題而籌款的「乞討心態」，而是鼓勵教徒將教會當成一個計畫來投資。

教廷在世界各地的房地產資源，也尚待發揮。

據了解，梵蒂岡在義大利擁有4249處房產，在倫敦、巴黎、瑞士日內瓦和洛桑等地擁有1200處房產，但只有約5分之1的房產以公平的市價出租。約70％的房產沒有收入，因為都作為梵蒂岡本身或當地教會辦公室使用，另有10％則以優惠價出租給梵蒂岡員工。

2023年，這些房產僅創造3990萬美元（約11.9億台幣）利潤，早已被金融分析師視為可以開拓的潛在收入來源。

為教宗慈善機構提供資金的美國教宗基金會主席費茲傑羅（Ward Fitzgerald）表示，梵蒂岡也應出售房產，尤其是維護成本過高的房產。

隨著美國和歐洲部分地區天主教徒人數減少，以及曾經人滿為患的教堂空置，許多主教都在努力應對類似的縮減規模問題。例如，梵蒂岡最近將其位於東京皇居附近三番町社區的大使館房產，出售給一家正在建造13層公寓大樓的開發商。

費茲傑羅直言，教廷必須正視一個事實，他們擁有的許多房地產，在協助教會達成使命上都沒有發揮功用。

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