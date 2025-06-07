北海道驚魂！ 熱氣球繩索斷一根失控撞樹 台灣旅客出手救援影片曝

一個熱氣球不受控制隨著風亂飄，期間還撞向旁邊森林的大樹，氣球看起來有些消風，旅客們在半空中的處境非常危險。（圖擷取自 Threads ）

2025/06/07 16:09

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北海道是許多台灣喜歡去的熱門景點之一，有網友在社群平台呼籲，如果到北海道體驗坐熱氣球的行程要小心，因為看到韓國旅客剛上去，固定熱氣球的繩索突然斷一根，熱氣球不受控制撞樹，球體被樹枝刮破搖搖欲墜，驚險的過程在社群平台引發熱議。

有網友在社群平台Threads貼出一段影片，影片中可以看到一個熱氣球不受控制隨著風亂飄，期間還撞向旁邊森林的大樹，氣球看起來有些消風，旅客們在半空中的處境非常危險。

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原PO在貼文中表示，請大家提醒大家，下次到北海道如果有體驗乘坐熱氣球的行程，請各位慎思，她們體驗完換下一組5位韓國客人，原本熱氣球有3條繩子固定，但是當韓國客人體驗到一半，突然一陣風造成其中一條固定用繩子突然被扯斷。

原PO指出，當她趕緊結束錄影便和親友們衝向熱氣球，與工作人員一起幫忙拉住剩下兩條固定用繩索，但當大風吹來所有人都壓不住繩索，被風拉著跑外，甚至還有人在地上滾，好險有樹林攔住熱氣球，雖然天氣無法預測，但有個萬一的話，危險性現已可預見，希望大家都能快快樂樂出門，平平安安回家。

原PO事後補充，事發在北海道位於十勝川溫泉附近的飯店，熱氣球體驗吸引許多住宿旅客嘗試。

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