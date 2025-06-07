危險！美退伍軍人殺害3女兒後逃逸 警籲民眾小心

美國退伍軍人德克爾，殺害年僅5歲、8歲、9歲的女兒後不見蹤影。（美聯社）

2025/06/07 13:50

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國華盛頓州32歲退伍軍人德克爾（Travis Caleb Decker），殺害年僅5歲、8歲、9歲的女兒後不見蹤影，當局直指德克爾是危險人物，民眾必須要多加小心。

據《美聯社》報導，德克爾於2013年3月至2021年7月期間在美國陸軍服役，離婚後小孩由前妻惠妮（Whitney）照顧。不過，德克爾近來行使探視權將3名女兒帶走，並未依照約定於5月30日將小孩送回，讓惠妮焦急地向警方報案。

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當局出動上百名警力展開搜索，6月2日於華盛頓州萊文沃思（Leavenworth）郊外露營地發現3名小孩的遺體，她們曾被束帶控制行動，在附近尋獲的德克爾名下皮卡車上，則留有2個血手印。

警方目前已封鎖整個露營區，呼籲住在偏遠地方的民眾鎖好門，不過最好打開窗簾、百葉窗以便讓警察查看室內情況。雖然尚不清楚德克爾是否攜帶槍械，但當局強調他屬於危險人物。

據了解，惠妮曾指出德克爾為了服務國家做出巨大犧牲，而且非常愛女兒，但他的精神問題變得越來越嚴重，情緒也相當不穩定，經常在車上、帳篷過夜，讓女兒過著像是流浪漢的生活，使得她不得不限制德克爾與女兒碰面的時間。

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當局強調德克爾是危險人物。（美聯社）

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