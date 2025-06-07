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    馬斯克喊組「美國黨」！563萬網友中8成支持 共和黨員潑冷水

    馬斯克與川普關係緊張。（路透）

    馬斯克與川普關係緊張。（路透）

    2025/06/07 16:20

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與特斯拉執行長馬斯克幾乎撕破臉，兩人在社群媒體多次隔空互噴。今日馬斯克在社群平台發起是否建立新政黨的投票，高達80.4％的網友支持，馬斯克指出新的政黨可能會命名為「美國黨」（America Party），但有共和黨員跳出來潑冷水，稱馬斯克不會組政黨，而馬斯克與川普可能在不久之後又會言歸於好。

    綜合外媒報導，馬斯克日前在社群平台X發起一項投票，詢問網友們是否認為美國需要新的政黨來提名政治人物參選，投票結果顯示，563萬人中有80.4％的網友表示贊同，馬斯克在投票結束後發文稱「人民已經發聲，美國需要一個新政黨來代表80%的中間派，而且恰好投票結果顯示80％的人網友贊同」，他則在另一則貼文補充，這個新政黨可能的名字為「美國黨」。

    佛州共和黨眾議員帕卓尼斯（Jimmy Patronis）針對馬斯克與川普的爭執表示，他認為兩人的爭吵不會持續太久，而且馬斯克也不會成立新政黨，共和黨與川普的盟友們是大家庭，川普也知道有時會和信任、喜歡的朋友鬧翻，這些人大概一個月後又會聚在一起。

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