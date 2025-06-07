自由空氣僅幾秒！英毒販刑滿出獄 剛踏出監獄秒被逮回籠
沃茨因販售古柯鹼、大麻及持有武器被判入獄，日前刑期服滿剛踏出監獄大門，隨即遭警方逮捕重判入獄。（圖擷自柴郡警察局官網）
郭顏慧／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕英國34歲毒販沃茨（Samuel Watts）因販售古柯鹼、大麻及持有武器被判入獄，日前刑期服滿剛踏出監獄大門，隨即又遭警方逮捕重判入獄，影像曝光後引發外界矚目。
綜合外媒報導，諾斯維奇刑事調查科警員於2024年7月獲得情報，懷疑現年34歲沃茨在蘭開夏郡柯克漢姆監獄藏有手機並指揮非法毒品交易，不久後監獄人員安排對他搜身，在他腰間發現一支用皮帶固定的iPhone，警方調查發現手機存有大量訊息，證實持續參與進行販毒交易。
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警方當時並未立刻逮捕沃茨，而是等到他在2024年11月21日刑滿出獄時，直接在監獄門口將他再度逮捕。公開影像可見，監獄大門剛打開，1名警員說：「嗨，塞繆爾」，並立即為他戴上手銬。
諾斯維奇警員指出，沃茨將原本的刑期視為小小的不便，並非懲罰。他錯誤地以為能在監獄中繼續指揮犯罪活動，但我們團隊一旦掌握情報，立即展開調查並在他出獄當日將其逮捕，希望這次他能真正反省，而非試圖重組販毒網絡。
報導指出，沃茨今年6月5日在伯恩利刑事法院承認獄中販毒的指控，被判再入獄4年4個月。
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34歲毒販沃茨因販售古柯鹼、大麻及持有武器被判入獄，日前刑期服滿剛踏出監獄大門，隨即遭警方逮捕重判入獄，影像曝光後引發外界矚目。（圖擷自「Manchester Evening News」臉書粉專）