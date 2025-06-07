美中貿易戰不停 美商務部暫停對中出口核電廠設備

外媒引述知情人士透露，美國商務部已暫停核准向中國核電廠出口核設備的銷售許可，預估這道暫停措施影響價值數億美元的業務。圖為美國總統川普（圖左）及中國國家主席習近平。（法新社）

2025/06/07 10:28

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易衝突不斷，美國總統川普與中國國家主席習近平於5日通話後，川普雖稱雙方就貿易問題進行「非常好的」交流，但外媒引述知情人士透露，美國商務部已暫停核准向中國核電廠出口核設備的銷售許可，預估這道暫停措施影響價值數億美元的業務。

《路透社》6日引用4名知情人士的說法指出，美國商務部日前已暫停核設備供應商向中國出口產品的銷售許可，這顯示美中貿易戰已從關稅談判擴大到對供應鏈的限制，影響層面持續擴大，且在過去兩週有多個領域的企業銷售都受到限制。知情人士對此表示，此次暫停許可證的出口金額可能高達數億美元，對美國供應商影響深遠。

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報導指出，核設備對中出口的許可遭到暫停，預估受影響的包括在全球有400多座核反應爐技術的供應商西屋公司（Westinghouse），以及為核能產業提供測量及工具設備的艾默生電氣公司（Emerson）（EMR-US）。不過兩家公司均未對此消息做出評論。目前美國商務部也尚未做出回應。

報導提到，除了核設備出口遭限制，其他還包括液壓液供應商、電子設計自動化（EDA）軟體製造商等，也都是受到新限制影響的產業。不過目前也不清楚，川普與習近平的通話是否會影響這些暫停措施。

《路透社》報導也指出，美國商務部出口許可有效期限通常為4年，包含授權數量和商品價值。不過目前《路透社》無法判定新的限制措施是否與貿易戰有關，也不確定是否、或多快會恢復原狀。

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