就職總統第3天 李在明終於等來川普電話

南韓民主黨候選人李在明前當選韓國新任總統，並於4日宣誓就任，但他上任多日仍遲未接到美國總統川普通話，還引發在野黨發聲批評。（歐新社）

2025/06/07 08:43

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓民主黨候選人李在明當選韓國新任總統，並於4日宣誓就任，但他上任多日仍遲未接到美國總統川普來電，還引發在野黨發聲批評。在苦等多日後，6日深夜李在明終於與川普通話接觸，據指川普除了祝賀李在明當選韓國總統，兩人也一致同意將致力協商關稅問題，並同意盡快舉行會談。若行程允許，也將安排1場高爾夫球球敘。

綜合媒體報導，李在明於4日宣誓就任總統後，遲未接到川普去電，對比前總統文在寅在就任當天就與美國總統通話，前總統尹錫悅也是在當選後5小時與美國總統通話，前總統朴槿惠也在當選隔天就與美國總統通話，李在明卻是遲至昨日白天都未能與川普通話，這也引發國民力量黨批評，質疑這是否代表韓美同盟正在動搖？韓國已被邊緣化？

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直到6日深夜10點，李在明終於在當選後首次與川普通電話，據韓國總統辦公室指出，2人通話約20分鐘，川普祝賀李在明當選，李在明在表達謝意後，也強調韓、美同盟的重要性。

韓國總統辦公室也指出，雙方一致同意，盡快針對關稅磋商達成讓彼此都滿意的協議，鼓勵工作層級的談判取得實際成果。總統辦公室也形容，2人的通話氣氛「友好且輕鬆」。

外媒報導提到，川普也邀請李在明訪美，兩國領導人也商定藉多邊會議或互訪之機早日會面，為發展韓美同盟進行深度協商。若行程允許，也將安排高爾夫球球敘。

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