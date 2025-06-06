為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    笑看川普、馬斯克鬧翻 俄羅斯政要圈發文奚落

    美國總統川普與馬斯克鬧翻，俄羅斯前總統梅德韋傑夫（中）嘲諷稱，俄羅斯願意出面調解，促成兩方和平談判。（歐新社資料照）

    美國總統川普與馬斯克鬧翻，俄羅斯前總統梅德韋傑夫（中）嘲諷稱，俄羅斯願意出面調解，促成兩方和平談判。（歐新社資料照）

    2025/06/06 22:18

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）與特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）之間的爭吵近來成為全球熱門話題，俄國政治圈則抱著幸災樂禍的心態奚落，前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）藉機嘲諷說，俄羅斯願意收費充當調解人，為兩方舉辦和平談判，參議員羅戈津（Dmitry Rogozin）則開玩笑稱，歡迎馬斯克帶著名下企業投靠俄羅斯。

    《路透》報導，曾負責俄國太空計劃的羅戈津，在馬斯克擁有的社群媒體X平台發文：「埃隆（Elon），別沮喪！如果你在美國遇到難以解決的麻煩，來我們這。在這裡你會找到可信賴的同志，以及完全自由的技術創造力。」

    梅德韋傑夫也發文酸說：「我們準備好以合理的費用促成D與E達成和平協定，我們接受以星鏈（Starlink）的股票作為付款。別吵架，夥計們。」

    俄國官媒主管西蒙尼揚（Margarita Simonyan）嘲諷說，這件事就是「現代美國政治文化」的例子，「有點像是英國工業革命，只是整個相反了。」

    克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則給出中規中矩的評論，他在被問到對於川馬爭吵的看法時指出，這是美國的國內事務，相信川普能處理好這件事，「總統要同時處理很多事情，有些比較重要，有些只是枝微末節。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播