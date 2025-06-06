笑看川普、馬斯克鬧翻 俄羅斯政要圈發文奚落

美國總統川普與馬斯克鬧翻，俄羅斯前總統梅德韋傑夫（中）嘲諷稱，俄羅斯願意出面調解，促成兩方和平談判。（歐新社資料照）

2025/06/06 22:18

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）與特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）之間的爭吵近來成為全球熱門話題，俄國政治圈則抱著幸災樂禍的心態奚落，前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）藉機嘲諷說，俄羅斯願意收費充當調解人，為兩方舉辦和平談判，參議員羅戈津（Dmitry Rogozin）則開玩笑稱，歡迎馬斯克帶著名下企業投靠俄羅斯。

《路透》報導，曾負責俄國太空計劃的羅戈津，在馬斯克擁有的社群媒體X平台發文：「埃隆（Elon），別沮喪！如果你在美國遇到難以解決的麻煩，來我們這。在這裡你會找到可信賴的同志，以及完全自由的技術創造力。」

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梅德韋傑夫也發文酸說：「我們準備好以合理的費用促成D與E達成和平協定，我們接受以星鏈（Starlink）的股票作為付款。別吵架，夥計們。」

俄國官媒主管西蒙尼揚（Margarita Simonyan）嘲諷說，這件事就是「現代美國政治文化」的例子，「有點像是英國工業革命，只是整個相反了。」

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則給出中規中矩的評論，他在被問到對於川馬爭吵的看法時指出，這是美國的國內事務，相信川普能處理好這件事，「總統要同時處理很多事情，有些比較重要，有些只是枝微末節。」

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