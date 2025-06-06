超帥畫面曝光！美田徑選手終點前摔倒 靠「前翻滾2圈」壓線奪金

17歲女高中生安德森原本一路領先，卻在跳最後一個欄架時摔倒，她順勢2個前滾翻，成功翻進終點線奪金。（圖擷取自@Asb71atleta 社群平台「X」）

2025/06/06 22:57

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕不到最後一刻，賽事都有無限可能。美國俄勒岡州一名17歲女高中生日前參加田徑比賽，原本一路領先，卻在跳躍最後一個欄架時摔倒，正當眾人惋惜即將錯失奪牌之際，她竟發揮過去練體操時的技術，順勢進行連續2個前滾翻，成功翻進終點線奪金，精采表現讓全場瞬間掌聲雷動。

綜合外媒報導，這起事件發生在上月31日，就讀俄勒岡州瑟斯頓高中（Thurston High School）的安德森（Brooklyn Anderson），當天與其他田徑選手一起參加5A級別州級田徑錦標賽，比賽開始後選手們競爭十分激烈，但是安德森一路穩定領先，未料在她過最後一個欄架時，不慎以右膝撞欄，導致整個身體失去平衡向前摔倒。

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但是安德森在摔倒後，並未就此倒地不起，反藉由過去接受體操訓練課的底子臨機應變，直接馬上連續做出2個前滾翻，以極為驚險的方式翻進終點線，此舉立即成為全場最受矚目的焦點，現場觀眾為她機智又不輕易放棄的精彩表現，獻上歡聲雷動的喝采。報導指出，最終安德森確定以14.93秒成績，奪下100公尺跨欄項目金牌。

賽後安德森接受媒體採訪，透露自己當下沒有想太多，只記得自己的身體出現了反射性動作，做出以前練體操的本能，「其實我不知道其他選手離我多近，所以我只知道必須繼續前進，因為我想拿到第1名」，值得一提的是，安德森不僅100公尺跨欄項目表現出色，在女子跳遠與100公尺短跑項目上，還雙雙奪下季軍，展現出全能身手。

另外，安德森不僅成為體育與校園的新星，她令眾人難以置信的奪冠畫面，也被不少觀眾拍下並PO到網上，迅速吸引大批網友瘋傳，而成為在網上爆紅的人氣運動選手。

NEW: 100-meter hurdler wins gold by somersaulting through the finish line after falling at the Oregon state track and field championships in Eugene.



Well deserved.



Brooklyn Anderson, a former gymnast, had a strong lead when she clipped her knee on the last hurdle.



Thanks to… pic.twitter.com/YxeddAUxM9 — Collin Rugg （@CollinRugg） June 3, 2025

Brooklyn Anderson won gold in the 100-meter hurdles by somersaulting across the finish line after a fall at the Oregon State Track and Field Championships in Eugene. She completed the race in 14.93 seconds.



???? @CollinRugg pic.twitter.com/dZBcD005Gm — Rifnote （@viarifnote） June 3, 2025

@TrackTownUSA girls 5A 100meter hurdles final... Brooklyn Anderson of Thurston High school trips on the final hurdle but holds onto first place with a double somersault to the finish line.

Video credit: Austin Neilson （my son） pic.twitter.com/NaXmFcfbT9 — Nicholette Neilson （@Nicholette121） May 31, 2025

安德森不僅100公尺跨欄項目表現出色，在女子跳遠與100公尺短跑項目上，也雙雙奪下季軍。（圖擷取自社群平台「X」）

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