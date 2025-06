超帥畫面曝光！美田徑選手終點前摔倒 靠「前翻滾2圈」壓線奪金

17歲女高中生安德森原本一路領先,卻在跳最後一個欄架時摔倒,她順勢2個前滾翻,成功翻進終點線奪金。(圖擷取自@Asb71atleta 社群平台「X」)

2025/06/06 22:57

劉晉仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕不到最後一刻,賽事都有無限可能。美國俄勒岡州一名17歲女高中生日前參加田徑比賽,原本一路領先,卻在跳躍最後一個欄架時摔倒,正當眾人惋惜即將錯失奪牌之際,她竟發揮過去練體操時的技術,順勢進行連續2個前滾翻,成功翻進終點線奪金,精采表現讓全場瞬間掌聲雷動。

綜合外媒報導,這起事件發生在上月31日,就讀俄勒岡州瑟斯頓高中(Thurston High School)的安德森(Brooklyn Anderson),當天與其他田徑選手一起參加5A級別州級田徑錦標賽,比賽開始後選手們競爭十分激烈,但是安德森一路穩定領先,未料在她過最後一個欄架時,不慎以右膝撞欄,導致整個身體失去平衡向前摔倒。

請繼續往下閱讀...

但是安德森在摔倒後,並未就此倒地不起,反藉由過去接受體操訓練課的底子臨機應變,直接馬上連續做出2個前滾翻,以極為驚險的方式翻進終點線,此舉立即成為全場最受矚目的焦點,現場觀眾為她機智又不輕易放棄的精彩表現,獻上歡聲雷動的喝采。報導指出,最終安德森確定以14.93秒成績,奪下100公尺跨欄項目金牌。

賽後安德森接受媒體採訪,透露自己當下沒有想太多,只記得自己的身體出現了反射性動作,做出以前練體操的本能,「其實我不知道其他選手離我多近,所以我只知道必須繼續前進,因為我想拿到第1名」,值得一提的是,安德森不僅100公尺跨欄項目表現出色,在女子跳遠與100公尺短跑項目上,還雙雙奪下季軍,展現出全能身手。

另外,安德森不僅成為體育與校園的新星,她令眾人難以置信的奪冠畫面,也被不少觀眾拍下並PO到網上,迅速吸引大批網友瘋傳,而成為在網上爆紅的人氣運動選手。

NEW: 100-meter hurdler wins gold by somersaulting through the finish line after falling at the Oregon state track and field championships in Eugene.



Well deserved.



Brooklyn Anderson, a former gymnast, had a strong lead when she clipped her knee on the last hurdle.



Thanks to… pic.twitter.com/YxeddAUxM9 — Collin Rugg (@CollinRugg) June 3, 2025

Brooklyn Anderson won gold in the 100-meter hurdles by somersaulting across the finish line after a fall at the Oregon State Track and Field Championships in Eugene. She completed the race in 14.93 seconds.



???? @CollinRugg pic.twitter.com/dZBcD005Gm — Rifnote (@viarifnote) June 3, 2025

@TrackTownUSA girls 5A 100meter hurdles final... Brooklyn Anderson of Thurston High school trips on the final hurdle but holds onto first place with a double somersault to the finish line.

Video credit: Austin Neilson (my son) pic.twitter.com/NaXmFcfbT9 — Nicholette Neilson (@Nicholette121) May 31, 2025

安德森不僅100公尺跨欄項目表現出色,在女子跳遠與100公尺短跑項目上,也雙雙奪下季軍。(圖擷取自社群平台「X」)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法