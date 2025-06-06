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    卡達豪禮改裝空軍一號多少錢？ 美空軍部長：不到4億美元

    停在佛州棕櫚灘國際機場的卡達波音747飛機。（法新社檔案照）

    停在佛州棕櫚灘國際機場的卡達波音747飛機。（法新社檔案照）

    2025/06/06 20:40

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普上月收下卡達贈送的一架波音747噴射機大禮，空軍部長梅因克（Troy Meink）5日在國會聽證會上表示，將這架飛機改裝成空軍一號專機，所需花費「不到4億美元（約117億台幣）」。

    《路透》5日報導，將這架機齡13年的飛機改裝，符合總統專機需求，需要大幅升級安全、通訊設備，防範遭竊聽，也要能夠抵擋來襲飛彈。梅因克5日在國會聽證會上，被問到改裝費用，他說，「大概不到4億美元」。

    這是空軍官員首次公開說明，改裝這架卡達贈禮，達到符合美國總統專機需求，需要花美國納稅人多少錢。梅因克提出的金額，比之前民主黨議員指出，改裝成本可能要超過10億美元低得多。梅因克還表示，很多改裝費用是空軍原本就會支出的費用，例如訓練和備用零件。

    川普政府已委託美國軍事科技承包商L3Harris，負責改裝這架飛機。

    根據《華盛頓郵報》5月底報導，一名消息人士透露，空軍檢視了飛機狀況，認為「維護得非常糟糕」，現狀根本無法當總統專機；當時空軍評估，改裝為空軍一號可能需要15億美元，川普卸任後改為民用飛機，可能還要再花5億美元。

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