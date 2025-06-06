維持安全與中立 瑞士國會通過17億瑞郎軍購追加案

瑞士國會通過17億瑞士法郎、折合約新台幣619.48億元軍購追加案。左為國防部長Martin Pfister。（路透）

2025/06/06 21:56

〔中央社〕瑞士國會5日通過17億瑞士法郎（約新台幣619.48億元）的軍購追加案，加上去年通過的298億瑞郎，2025年的瑞士軍備預算總額達315億瑞郎（約新台幣1兆1619億元）。

歐洲安全局勢惡化，如何確保瑞士國土安全與中立條件是4月甫上任的國防部長費斯特（Martin Pfister）的首要任務，在費斯特的大力遊說下，17億瑞郎軍購追加案過關。瑞士國會昨天發布新聞稿，說明國會通過的軍購案細節。

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由於近日烏克蘭無人機襲擊俄羅斯奏效，此次追加的預算中將有3000萬瑞郎（約新台幣10.9億元）被分配用於購買偵查型無人機，逐步應對現代戰爭的需求。軍購追加案中的1.85億瑞郎（約新台幣67.4億元）將用於軍事不動產建設，包括設立新式軍用醫療中心；以及可拆卸、可異地重組的軍用宿舍。

另外，追加的預算中最大筆的8.5億瑞郎（約新台幣3097億元）的火炮系統與2.9億瑞郎（新台幣105.6億元）的坦克與戰車改裝升級，這兩筆重大預算最受到瑞士社會民主黨（SP）和綠黨的批評。

社會民主黨和綠黨皆認為，這樣的投資無法有效應對當前的國安挑戰，目前瑞士最嚴重的國安問題是網絡攻擊、自然災害、假資訊或恐怖主義等。現今瑞士與鄰國保持友好關係，地面作戰部隊的升級不切實際。

國土安全為今日歐洲各國的政治焦點，自年初國防部長費斯特上台後，瑞士與同為中立國的奧地利進行了至少兩次瑞奧聯合軍事演習，一次為地面部隊聯合演習，演練地面移動效能，並測試瑞士陸軍的未來發展；另一次為跨境空域監控，包括攔截未經授權的飛行器的空軍聯合演習，皆有助瑞士國軍操練大面積土地的作戰能力。

不過， 另有分析人士認為，瑞士國會追加大筆軍事預算支出，預期將排擠其他方面的支出。

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