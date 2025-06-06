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    超不搭!氣態巨行星繞小恆星 挑戰行星形成理論

    TOI-6894 b（右上）行星和其主星紅矮星TOI-6894（中）示意圖。（路透）

    TOI-6894 b（右上）行星和其主星紅矮星TOI-6894（中）示意圖。（路透）

    2025/06/06 20:01

    〔編譯管淑平／綜合報導〕在距離地球約240光年處，有一個非常「不搭」的組合：一顆體積龐大的氣態巨行星，圍繞一顆非常小的紅矮星運行。這個恆星和行星的搭配，令天文學家倍感困惑，也與現有行星形成理論不合。

    英國華威大學天文學家布萊恩（Edward Bryant）領導的研究團隊，利用美國國家航空暨太空總署（NASA）的凌日系外行星巡天衛星（TESS），和歐洲南方天文台（ESO）位於智利的可見光甚大望遠鏡（VLT），發現這個怪異的天文現象。

    這顆紅矮星TOI-6894，位於獅子座，質量約為太陽的21%，是目前已知擁有大型行星中，質量最小的恆星，其亮度只有太陽的250分之1。根據目前主流理論，這麼小的恆星，因其原行星盤物質有限，通常只能形成類似地球或火星般大小的行星。不過，環繞它的行星、也是目前所知該恆星的唯一行星TOI-6894b，卻如太陽系第二大行星土星一般大，其直徑略大於土星，質量約為土星的56%、木星的17%，是一顆氣態巨行星。

    布萊恩4日在《自然天文學（Nature Astronomy）》期刊發表這份研究報告，「這項發現挑起的一個問題是，這麼小的恆星，如何能孕育這麼大的行星，我們還不知道答案」。

    由氣體和塵埃組成的分子雲，因自身重力坍縮質量集中在中心形成恆星，剩下的物質在恆星周圍形成原行星盤，從中誕生出行星。研究報告共同作者、倫敦大學學院系外行星科學家范艾倫（Vincent Van Eylen）指出，要形成一個巨大的行星，需要迅速產生一個大型行星核心，然後快速地吸積大量氣體，但是這一切要在原行星盤消散前進行，「在小恆星中，我們認為沒有足夠的物質，能夠在原行星盤消失前，夠快速地產生巨大的行星」。

    紅矮星TOI-6894僅為TOI-6894b的2.5倍，相較之下，太陽直徑是其最大行星木星的10倍大；TOI-6894b公轉一週約需3天，因其與恆星距離近，約地球到太陽距離的1/40，意味著其表面高溫，不過，由於紅矮星溫度比太陽低得多，因此這顆行星仍不及「熱木星」炙熱。

    范艾倫表示，這組恆星和行星意味著，即使是宇宙中最小的恆星，也可能孕育出非常大的行星，「這促使我們重新思考我們的行星形成模型」。由於紅矮星是銀河系中最常見的恆星類型，這項發現也暗示，銀河系這種巨行星比預期的還要普遍。研究團隊將利用韋伯太空望遠鏡進一步觀測，了解這顆行星的組成，布萊恩說，「我們預期它有一個大質量核心，被主要由氫、氦氣組成的氣體層包圍」。

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