跨性別身分被迫曝光！《芥川獎》台籍旅日作家李琴峰怒告日市議員
現年35歲的旅日小說家李琴峰在2021年以《彼岸花盛開之島》成為首位榮獲《芥川獎》的台灣文人。（圖擷取自李琴峰臉書）
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吳裕堯／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕現年35歲的旅日小說家李琴峰，曾在2021年以《彼岸花盛開之島》成為首位榮獲《芥川獎》的台灣文人。然而，近來李琴峰傳出遭到日本議員帶頭網路霸凌，對方不僅在網路上揭露她的跨性別者身分與其它個資，還批評她「男兒身沒動手術」，讓李琴峰決定向東京法院提告。
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綜合日媒報導，李琴峰昨（5）日召開記者會，指控山梨縣甲府市議員村松裕美（村松ひろみ）從去年5月下旬起，就不斷在社群寫下指李琴峰「身體是男性，沒有接受手術」等發文，更上傳她公開性別變更前的照片、姓名等個人資訊。村松裕美發布的相關內容，疑似未經當事人李琴峰同意就對外揭露，而在網路上引發爭議。.
李琴峰當時曾向警方報案，要求村松裕美刪文，對方雖有照辦，但不久後再度張貼李琴峰的其他個資。日本社會長期對外國人及性別議題的偏向保守態度，因為村松裕美行為而被迫出櫃的李琴峰，開始受到部分極端人士的仇恨攻擊。李琴峰強調，她與村松素昧平生，「我什麼都沒做，這場風波卻毀了我的生活。」
根據李琴峰的委任律師表示，李琴峰在2013年赴日前，就已經依法將性別從男性變更為女性，不過並未對外公開過，而是以女性身分生活多年與從事創作活動。李琴峰認為，村松裕美不僅嚴重傷害其個人名譽與隱私、造成重大心理傷害，也對性少數族群權益構成威脅，因此決定採取法律行動捍衛權益。
目前李琴峰已向東京地方法院提出訴訟，控告村松裕美侵犯隱私及名譽，要求對方刪除在網上發布的相關內容，求償550萬日圓（約116萬台幣）。另外，李琴峰曾在去年11月發表「被迫出櫃聲明」，除了坦承自己是跨性別者，也透露她其實根本不想出櫃，在不斷遭到惡意霸凌攻擊、騷擾及毀謗後，導致她曾出現過輕生念頭。
對於李琴峰的指控，村松裕美回應說，已將第一篇引發爭議的原始貼文刪除，今後將審慎處理網路發文，至於如何應對訴訟，則將在收到訴狀後與律師討論。此外，此案將是日本首宗由LGBTQ+當事人針對公職人員，因未經同意公開出櫃及誹謗行為提起的訴訟，李琴峰也呼籲社會大眾關注此案，並給予支持。
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文学者として、書斎ではなく法廷に立つのはみっともないことだという自覚はある。— 李琴峰｜新刊『日本語からの祝福、日本語への祝福』 （@Li_Kotomi） June 5, 2025
それでも、自分の基本的な人権と尊厳を守るために、性的マイノリティの人たちを守るために、私はやらなければならない。
どうかご支援ください。宜しくお願いします。（李）https://t.co/RGmy0cZhvm
【訴訟】芥川賞作家・李琴峰さん、甲府市議の“アウティング”に損害賠償を請求https://t.co/i452k2QDCy— ライブドアニュース （@livedoornews） June 5, 2025
村松ひろみ市議は李さんを名指しし「身体が男性で手術もしていません」などとSNSに投稿。李さんが警察に相談すると、村松市議は李さんの未成年時の写真や機微な個人情報などを投稿したという。 pic.twitter.com/lQtLUDzRGT