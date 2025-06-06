跨性別身分被迫曝光！《芥川獎》台籍旅日作家李琴峰怒告日市議員

現年35歲的旅日小說家李琴峰在2021年以《彼岸花盛開之島》成為首位榮獲《芥川獎》的台灣文人。（圖擷取自李琴峰臉書）

2025/06/06 21:18

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吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕現年35歲的旅日小說家李琴峰，曾在2021年以《彼岸花盛開之島》成為首位榮獲《芥川獎》的台灣文人。然而，近來李琴峰傳出遭到日本議員帶頭網路霸凌，對方不僅在網路上揭露她的跨性別者身分與其它個資，還批評她「男兒身沒動手術」，讓李琴峰決定向東京法院提告。

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綜合日媒報導，李琴峰昨（5）日召開記者會，指控山梨縣甲府市議員村松裕美（村松ひろみ）從去年5月下旬起，就不斷在社群寫下指李琴峰「身體是男性，沒有接受手術」等發文，更上傳她公開性別變更前的照片、姓名等個人資訊。村松裕美發布的相關內容，疑似未經當事人李琴峰同意就對外揭露，而在網路上引發爭議。.

李琴峰當時曾向警方報案，要求村松裕美刪文，對方雖有照辦，但不久後再度張貼李琴峰的其他個資。日本社會長期對外國人及性別議題的偏向保守態度，因為村松裕美行為而被迫出櫃的李琴峰，開始受到部分極端人士的仇恨攻擊。李琴峰強調，她與村松素昧平生，「我什麼都沒做，這場風波卻毀了我的生活。」

根據李琴峰的委任律師表示，李琴峰在2013年赴日前，就已經依法將性別從男性變更為女性，不過並未對外公開過，而是以女性身分生活多年與從事創作活動。李琴峰認為，村松裕美不僅嚴重傷害其個人名譽與隱私、造成重大心理傷害，也對性少數族群權益構成威脅，因此決定採取法律行動捍衛權益。

目前李琴峰已向東京地方法院提出訴訟，控告村松裕美侵犯隱私及名譽，要求對方刪除在網上發布的相關內容，求償550萬日圓（約116萬台幣）。另外，李琴峰曾在去年11月發表「被迫出櫃聲明」，除了坦承自己是跨性別者，也透露她其實根本不想出櫃，在不斷遭到惡意霸凌攻擊、騷擾及毀謗後，導致她曾出現過輕生念頭。

對於李琴峰的指控，村松裕美回應說，已將第一篇引發爭議的原始貼文刪除，今後將審慎處理網路發文，至於如何應對訴訟，則將在收到訴狀後與律師討論。此外，此案將是日本首宗由LGBTQ+當事人針對公職人員，因未經同意公開出櫃及誹謗行為提起的訴訟，李琴峰也呼籲社會大眾關注此案，並給予支持。

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