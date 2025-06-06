日小一男童吃營養午餐被「鵪鶉蛋」噎死 家長怒告校方求償千萬

日本小一學童吃營養午餐被「鵪鶉蛋」噎住，不幸窒息身亡。（圖擷取自@livedoornews 社群平台「X」）

2025/06/06 17:04

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吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本福岡縣一所市立小學去年有學童吃營養午餐被「鵪鶉蛋」噎住，不幸窒息身亡。學童家長今（6）日向法院提起訴訟，指控校方並未做到提醒孩童鵪鶉蛋的危險、急救處理程序太慢等疏失，要求市政府賠償6000萬日圓（約新台幣1269萬元），消息在網上引發熱議。

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綜合日媒報導，這起事件發生在去年2月26日中午，福岡縣三山市某所市立小學當天的營養午餐有味噌關東煮，小一男童吃這道餐點時被裡面的鵪鶉蛋噎住，站起來求助，老師等人立即上前為他急救，然而男童最終仍窒息不治。

男童父親今天召開記者會哽咽控訴校方，未妥善指導新任老師提醒孩子注意鵪鶉蛋的危險性、校長判斷無法處理到打119通報過程太久等人為疏失，導致兒子身亡，「我至今都沒有得到令人信服的說明，也沒聽到一句正式道歉。正因如此，我才決定走上法律途徑。請把我最珍貴的兒子還給我，活著地還給我！」

男童父親還在訴狀中指出，鵪鶉蛋本就是日本文部科學省等機關早已提醒過「極易噎住」的高風險食材，教師應有責任事先提醒學生切勿整顆吞食。男童父親說，兒子就讀年級的班導是新任教師，並未具備相關風險認知與警覺心，導致未能及早發現學童異狀，也延誤了急救時機。

這起事件目前在日本社群網路成為熱門話題，不少網友認為，雖然能理解父母失去孩子的悲痛，但將責任全部怪到校方身上，似乎不太妥當，「一般人也不會說『鵪鶉蛋不能直接吞下去』，若真要說的話，反倒是家庭教育問題」；另有網友指出，這並非日本首次發生國小學童吃下鵪鶉蛋，結果因此窒息死亡，認為確實需要多加防範。

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