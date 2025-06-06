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    想和好了？外媒曝川普態度緩和 幕僚已安排他與馬斯克通話

    美國總統川普（右）與特斯拉執行長、億萬富翁馬斯克（左）近日在社群媒體上演變成互揭瘡疤的激烈交鋒。（法新社）

    美國總統川普（右）與特斯拉執行長、億萬富翁馬斯克（左）近日在社群媒體上演變成互揭瘡疤的激烈交鋒。（法新社）

    2025/06/06 14:52

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普因為推動支出法案，引發已經離開白宮的億萬富豪馬斯克（Elon Musk）不滿，甚至近日在社群媒體上演變成互揭瘡疤的激烈交鋒。不過，現在似乎傳出有緩和的跡象。川普接受媒體採訪談到此事時語氣和緩並轉趨低調，而白宮幕僚也已經安排兩人在當地時間6日通話，以促成雙方和解。

    川普當地時間5日接受《Politico》訪問。被問及與馬斯克公開決裂一事時，川普語氣顯得輕鬆，表示：「喔，沒事的，一切都很好，從未比現在更好。」他還強調自己的支持率「飆到新高，是有史以來最好的數字」，接著就喊「我得掛電話了」，迅速結束訪問。

    馬斯克卸下政府公職後，日前公開批評川普提出簡稱「大而美的法案」（Big Beautiful Bill）的支出法案是「令人作嘔的可憎之物」。他在社群平台X發文：「這項龐大、離譜、充滿利益輸送的國會支出法案，是令人作嘔的可憎之物。」隨後雙方在社群平台上你來我往，針鋒相對，甚至演變成互揭瘡疤相互攻擊。

    《Politico》指出，白宮幕僚擔心風波升高，已私下勸說川普降低火力，並勸其聚焦於法案推動。此外，美國知名避險基金經理人艾克曼（Bill Ackman），也在X上公開發聲緩頰，表示：「我支持川普與馬斯克，他們應該為了國家利益和解。」對此，馬斯克回應：「你說得沒錯」，似乎展現出一定善意。

    報導也指出，白宮方面已安排川普與馬斯克於當地時間週五進行通話，雙方是否能化解歧見、攜手推動立法，也備受外界矚目。

    美國知名避險基金經理人艾克曼（Bill Ackman），也在X上公開發聲緩頰，表示：「我支持川普與馬斯克，他們應該為了國家利益和解。」對此，馬斯克回應：「你說得沒錯」，似乎展現出一定善意。（擷取自X）

    美國知名避險基金經理人艾克曼（Bill Ackman），也在X上公開發聲緩頰，表示：「我支持川普與馬斯克，他們應該為了國家利益和解。」對此，馬斯克回應：「你說得沒錯」，似乎展現出一定善意。（擷取自X）

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