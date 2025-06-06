拒絕學習民主自由？ 又見中國男當街攻擊日本社運人士

昨（6）日晚間，平野雨龍在東京都新宿車站南口進行演說，未料突然被一名中國籍男子從背後攻擊，所幸被現場民眾合力對方制伏，最終被現場警方逮捕。（圖擷取自@yukari5648 社群平台「X」，本報合成）

2025/06/06 15:38

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李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多中國人自幼接受中共政府「洗腦教育」影響，自稱中國是擁有「全球第1民主自由」的國家，但他們當前往國外旅遊、求學工作或移民時，聽到對任何不利中共的言論，就會瞬間原形畢露，化身文革時期的紅衛兵出征攻擊。近來在日本傳出，有中國人無法忍受社運人士街頭演說內容，直接當眾暴力攻擊對方。

2019年聲援香港反送中運動，被譽為「日本反送中第一人」的和服模特兒、知名社運人士平野雨龍（舊名︰平野鈴子），至今仍會持續在街頭進行演說，主題包含「對中政策」、「歸化日本嚴格化」、「中國製造商品不買」等。然而，合法表達言論自由的她，近來頻傳演說期間遭到中國人惡意阻擋、言語羞辱，甚至出手攻擊。

昨（6）日晚間，平野雨龍按照事前安排，前往東京都新宿車站南口進行演說，現場除了有工作人員、駐足聆聽的民眾，還有數名員警在場巡邏與維持秩序。未料，正在員警派出部分人力制止試圖鬧場的路人時，突然1名男子走到馬路上，從平野雨龍背後襲擊她，現場民眾見狀，立即集體追上試圖逃跑的男子，並合力將對方壓倒制伏。

從網上流傳的影片顯示，攻擊平野雨龍的男子被眾人制伏後，警方也隨即介入逮捕這名男子，他聽到眾人指責自己的犯罪行為時，則直白露出一臉不屑的嘲諷神情，甚至還以十分輕挑的動作跟警方進行辯解。現場目擊者透露，犯案男子是中國人，其中1名見義勇為的民眾阻擋他逃跑時，不慎被他狠狠撞倒在地，所幸對方有戴頭盔才沒受傷。

事後平野雨龍在社群平台「X」（原推特）發文向大家報平安，也為這場騷亂造成眾人困擾致歉，並提到之後她仍會繼續進行演講活動，請大家繼續支持她。據了解，平野雨龍已在3日宣布，以無黨籍身分參加今年7月舉辦的參議院議員選舉（東京都選區），讓不少日本民眾擔憂本次攻擊事件背後動機恐怕不單純，呼籲警方務必嚴查。

本日、新宿駅南口の街頭演説中にお騒がせしましたことを、心からお詫び申し上げます。大変申し訳ございませんでした。明日からも引き続き活動してまいりますので、宜しくお願い致します。 — 平野雨龍 Uryu Hirano???? （@uryuhirano） June 5, 2025

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